11.8% انخفاضا بسعر نفط عمان "تسليم أغسطس".. و5.15% زيادة في الطلب الصيني

مسقط - الرؤية

بَلَغ إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية، خلال يونيو الماضي، 29,132,100 برميل، بمعدل يومي 971,070 برميلا، بحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة النفط والغاز. كما بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في يونيو 24,115,394 برميلاً، بمعدل يومي 803,846 برميلاً.

وبعد أن انخفضت في الشهر الماضي، عادتْ واردات جمهورية الصين الشعبية للارتفاع مجدداً بنسبة 5.15% من النفط الخام العماني خلال شهر يونيو لتسجل 70.06% من مجمل صادرات النفط الخام العماني بالمقارنة مع الشهر المنصرم مايو 2018م.

وواصلتْ واردات اليابان الارتفاع للشهر الثاني على التوالي بمقدار 6.23%، بينما انخفضت الكميات المستوردة من المشترين في الجمهورية الهندية وبنسبة 8.05%؛ وذلك مقارنة مع حصص شهر مايو الماضي. وقد شهدت واردات يونيو عودة الطلب على الخام العماني لدى المشترين في كلٍّ من: ماليزيا وتايلند وتنزانيا وكذلك كوريا الجنوبية بنسب مختلفة. وانخفضت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات أسواق النفط في شهر يونيو 2019م، وذلك لأهم النفوط المرجعية حول العالم -تسليم أغسطس 2019م- مقارنة مع تداولات مايو 2019.

وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة انخفاضاً هو الآخر بمقدار 11.8% مقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي؛ حيث بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر يونيو 2019م، تسليم شهر أغسطس، 61.72 دولار للبرميل، منخفضاً بمقدار 8.20 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو. حيث تراوح سعر التداول اليومي بين 59.37 دولار للبرميل، و64.63 دولار للبرميل.

ويُعزى انخفاض أسعار النفط الخام خلال تداولات يونيو 2019م إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر وسلبي على الأسعار؛ أبرزها: تراجع نمو الطلب على النفط الخام بسبب توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية والذي زاد من حدة تأثر مخاوف وقلق المستثمرين من انخفاض الطلب على الخام في الأمد الطويل، إلى جانب استمرار النزاعات التجارية الأمريكية مع الصين والمكسيك، وخروج تصريحات عن بعض الدول المنتجة قبل اجتماع منظمة أوبك بعدم اتفاق المنتجين الرئيسيين على تمديد اتفاق خفض الإنتاج. وأخيرا، استقرار أسعار الأسهم الأمريكية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط.