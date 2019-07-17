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الطيران العماني يدرب وكلاء السفر على تطبيق "آياتا"

الأربعاء 17 يوليو 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

الطيران العماني يدرب وكلاء السفر على تطبيق "آياتا"

 

مسقط – الرؤية

اختتم الطيران العماني ورش عمل لوكلاء السفر للتدريب على تطبيق "الآياتا" في مسقط وصلالة، بعد حصول الناقل الوطني على شهادة المستوى 4 من اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" لتطبيق قدرات آياتا القياسية المعتمدة الجديدة للتوزيع NDC.

ومع تفعيل تطبيق قدرات التوزيع الجديدة (NDC)، أصبح بإمكان وكلاء السفر التواصل مباشرة مع شركات الطيران، ورفع قدرتها التنافسية وتدعيم وجودها كون تطبيق قدرات التوزيع الجديدة للطيران العماني يتيح عدداً من المنتجات الجديدة والتسعيرات والعروض المتكاملة، بما في ذلك مجموعة متنوعة ومتزايدة من الخدمات المساندة التي يقدمها الطيران العماني لوكلائه بدون مقابل لطرحها للبيع.

وقال أوميش شيبير، نائب رئيس أول تحسين الإيرادات والتسعير في الطيران العماني: إن الطيران العماني يحصد إيرادات جيدة من وكلاء السفر ونطمح في نموها أكثر فأكثر. كما أن قطاع وكالات السفر يشهد تطوراً من أجل مواكبة الاحتياجات الجديدة الحالية للمسافرين، وبفضل التقنيات الحديثة فإننا نواصل التطور. لقد استثمر الطيران العماني على نحو كبير في هذا الجانب بشكل عام، بهدف التمكين من استخدام تطبيق NDC لإدارة العروض والطلب في التوزيع من خلال مزود الحلول التقنية TPConnects. ونحن على استعداد تام لتلبية التوقعات المتغيرة لكيفية قيام المستهلكين بالتسوق والحجز والدفع.  

وحضر ورش العمل في مسقط المهندس عبد العزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني ورئيس الشؤون التجاري بول ستارز من أجل الرد على الاستفسارات التي قد تطرح من قبل وكلاء السفر. واشتملت ورش العمل على عرض للمنتجات وعروض حية حول تطبيق التوزيع الجديد وجلسات لطرح الأسئلة والاستفسارات.

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