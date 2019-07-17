"المها" تكافئ "زوار الخريف" بعرض ترويجي

صلالة – الرؤية

أطلقت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية - الأكثر انتشاراً في السلطنة – عرضاً ترويجياً جذاباً على بطاقتي الوقود (إي ريال، ريماس) في محافظة ظفار بعنوان "اربح مع بطاقات وقود المها"، تزامنا مع موسم صلالة السياحي 2019، ويتيح للعملاء فرصة الفوز بخمسة هواتف آيفون XR، من خلال السحوبات الإلكترونية الأسبوعية، ويستمر العرض لمدة خمسة أسابيع، حتى 24 أغسطس 2019.

وعندما يقوم الزبون بشراء بطاقة وقود جديدة (إي ريال، ريماس) أو إضافة رصيد في بطاقته التي اقتناها سابقا بقيمة 50 ريالا عمانيا، من خلال محطات وقود المها التي تم تحديدها في العرض الترويجي والمتواجدة في ولاية صلالة وهي: (محطة السعادة، محطة صلالة الجديدة، محطة القوف، محطة عوقد الشمالية) سوف يتأهل للسحب الإلكتروني الأسبوعي، شريطة أن يقوم بتسجيل بياناته الشخصية من خلال رابط الشركة الإلكتروني لضمان دخوله السحب والتواصل معه.

وخلال فترة العرض الترويجي سيتم إجراء 5 سحوبات إلكترونية كل يوم أحد حسب التواريخ المحددة وهي: 21،28 يوليو، و4، 18،25 أغسطس 2019، ويتم خلالها إعلان فائز واحد اسبوعيا بهاتف آيفون XR. وتعتبر الحملة الترويجية لفتة من قبل الشركة لتشجيع ومكافأة زبائنها وهم يستمتعون بأجواء الخريف، ومنحهم فرصة إضافية مجزية للفوز بهواتف آيفون XR.