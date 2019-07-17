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"أوريدو" تجرب شبكة الجيل الخامس في مسقط.. وتستعد لاختبارها في مهرجان صلالة

الأربعاء 17 يوليو 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" تجرب شبكة الجيل الخامس في مسقط.. وتستعد لاختبارها في مهرجان صلالة

مسقط - الرؤية

أعلنت Ooredoo أمس عن تجربة تقنية الجيل الخامس 5G في صالتها بمسقط جراند مول، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، مواصلة بذلك خططها لإعادة تعريف المشهد الرقمي بالسلطنة.

وتعتزم الشركة تجربة الجيل الجديد في جناحها بساحة مهرجان صلالة السياحي 2019. وستتضمن التجربة تمكين العملاء من التحقق من السرعة الهائلة باستخدام أحدث التقنيات وأجهزة الهواتف النقالة الداعمة للجيل الخامس بالإضافة إلى أجهزة الراوتر (CPE). ومن خلال تقنية الجيل الخامس سيكون بإمكان العملاء الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو بسرعات أكبر والحصول على وقت قليل جدا لاستجابة ألعاب الإنترنت وغيرها الكثير.

وأوضح المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون إدارة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات ورئيس الفريق الوطني لشبكات الجيل الخامس، أنّ نجاح تقنية الجيل الخامس في السلطنة يعتبر مسؤولية مشتركة لكافة الجهات الحكومية المرتبطة بالتراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات وليس مسؤولية الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الاتصالات في السلطنة فحسب.

وأضاف أنّ بناء شبكات الجيل الخامس تحتاج إلى المئات بل الآلاف من أبراج الاتصالات إضافة إلى أنّ ربط هذه المحطات يتطلب مد كوابل الألياف البصرية أو تركيب وصلات الميكروويف (أجهزة لاسلكية) الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون تكاتف الجهود الوطنية لمختلف الجهات والسرعة في اصدار التراخيص المطلوبة لإنشاء وتركيب أبراج الاتصالات ومد كوابل الألياف البصرية.

وقال المهندس أحمد بن عبدالله العبري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات بالشركة: متحمسون لتقديم تجربة الجيل الخامس G5 "سوبرنت" في مسقط. وكوننا راود التجربة الرقمية بالسلطنة، فإننا دائما ما نركز جهودنا من أجل توفير تجربة اتصالات مثرية لعملائنا ليتمكنوا من الاستمتاع بالانترنت، وتجربة الجيل الخامس سوف تقدم لعملائنا لمحة عما سيكون عليه المستقبل.

ومن المنتظر أن يُساهم الجيل القادم من التقنيات اللاسلكية في زيادة سرعة نقل البيانات عبر الشبكة بـ10 أضعاف شبكة الجيل الرابع 4G، وإمكانية تحميل بسرعة تصل إلى 1.5 جيجابت في الثانية، الأمر الذي أثار حماس العملاء. وستتيح شبكة الجيل الخامس 5G فرصة للاستفادة من أحدث التقنيات العالمية كالمركبات ذاتية القيادة والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء، حيث إنها تجمع ما بين السرعة الفائقة والاستجابة السريعة والكفاءة العالية وقدرتها على تغيير حياة الأشخاص وربط جميع الأشياء حولهم.

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