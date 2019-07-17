"عمان العربي" ينظم ورشة عن الإدارة المالية لـ""الصغيرة والمتوسطة"

مسقط – الرؤية

نظّم بنك عمان العربي ورشة عمل متخصصة في الإدارة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة استقطبت مؤسسات تعمل في مختلف القطاعات من عملاء بنك عُمان العربي. ويأتي تنظيم الورشة تماشيًا مع أهداف البنك في دعم تطور المشاريع الصغيرة المحلية إلى جانب تعزيز شراكات البنك مع هذه المؤسسات.

وقال الصلط الخروصي، رئيس مجموعة الشركات والمؤسسات المصرفية: بالنظر إلى أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمساهم رئيسي في التجارة والتوظيف والنمو الاقتصادي في السلطنة، من المهم أن يتلقى هذا القطاع الدعم الكافي. وتم تصميم هذه الورشة لتتعرف هذه المؤسسات بشكل جيد على كيفية تحقيق أقصى استفادة من مواردها. وتواجه معظم الشركات الناشئة هذه الإشكالية في بداية الأمر، ويجب معالجتها في مرحلة مبكرة لضمان قيام هذه المؤسسات على أساس متين والاستفادة الفعالة من جميع الأدوات المتاحة لتحقيق النجاح والنمو.

وشهدت ورشة العمل التي عقدت في 17 يوليو في المقر الرئيسي لبنك عُمان العربي بالغبرة حضور أكثر من 20 رائد أعمال من جميع أنحاء العاصمة مسقط، حيث ركزت الورشة على كيفية إدارة الشؤون المالية للأعمال وعرضت على الشركات الصغيرة والمتوسطة مختلف المنتجات والخدمات المالية المتاحة لهم، سواء من جانب البنك أو من المؤسسات الحكومية والمالية الأخرى. وقام بتقديم الورشة الفاضل محمد الزدجالي من الهيئة العامة لسوق المال وبحضور موظفي دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

وقال جمال الوهيبي، رئيس دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك عُمان العربي: مع استمرار الحكومة في العمل على تطوير استراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد، ستستمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأدية دورها الرئيسي في نمو هذه الاستراتيجية. وباعتبار بنك عمان العربي أحد أقدم المؤسسات المصرفية العاملة في السلطنة، فإنه يّمتلك فيضًا غزيرًا من المعرفة والخبرة ليقدمها لهذه الأعمال الناشئة لتبني عليها في رحلتها نحو التوسع والنمو. علاوة على ذلك، مع نمو هذه المؤسسات ستواصل علاقتها بالبنك بالنمو والتقدم، حيث إنّ هذه العلاقة مبنية على أساس من الثقة. ولهذا السبب نواصل إقامة مثل هذه الورش والفعاليات التي تعزز من علاقتنا مع هذه المؤسسات وأيضًا تسلط الضوء على الأهمية التي يوليها البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.