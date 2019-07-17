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ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"

خطة دفع ميسرة من "ميثاق للصيرفة الإسلامية" لحاملي البطاقات الائتمانية

الأربعاء 17 يوليو 2019 06:38 م بتوقيت مسقط

خطة دفع ميسرة من "ميثاق للصيرفة الإسلامية" لحاملي البطاقات الائتمانية

 

مسقط - الرؤية

طرح ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط خطة الدفع الميسرة لتسهيل عملية الدفع لحاملي بطاقات ميثاق الائتمانية؛ وذلك تعزيزًا لدوره الريادي في تقديم مختلف المنتجات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وترجمةً لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

وتسمح خطة الدفع الميسرة لزبائن ميثاق بالتمتع بمجموعة واسعة من المنتجات باستخدام البطاقات الائتمانية والدفع على دفعات شهرية مقسمة لاثني عشر شهرا ويمكن لجميع حاملي بطاقات ميثاق الائتمانية الاستفادة من العرض خاصة خلال هذه الفترة من السنة مع بدء موسم السفر.

ويسعى ميثاق من خلال ما يقدمه من خدمات ومنتجات إلى تلبية متطلبات الزبائن وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، ويقدم لهم تسهيلات وخدمات مصرفية خاصة تلبي تلك الاحتياجات. وتسمح خطة الدفع الميسرة لزبائن ميثاق بالاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات إذ تعتبر بطاقات ميثاق الائتمانية وسيلة آمنة وسهلة للدفع كما توفر للزبائن ميزة الدفع لمشترياتهم على دفعات شهرية مريحة على فترة زمنية محددة كما تؤكد الخطة التزام ميثاق بتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في السلطنة.

 

ويمكن للزبائن الاستفادة من خطة الدفع الميسرة حين القيام بالشراء بقيمة 150 ريالا فما فوق حيث يتم خصم الحد المتاح في حساب بطاقة الائتمان بقيمة مساوية للشراء ومع كل دفعة شهرية سيتم زيادة الحد المتاح بهذا المبلغ حيث سيقوم البنك بخصم المبلغ حسب خطة الدفع التي اعتمدها الزبون بحيث يتم دفعها على مدى 12 شهرا ولا يطلب من الزبائن تقديم أي مستندات إضافية عند القيام بطلب هذه الخطة.

ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية بطاقات ائتمانية مختلفة تستند على مفهوم الأجرة، وتعتبر منتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وصُممت خصيصاً لتتناسب مع احتياجات الزبائن حيث يتم تحديد رسوم أجرة ثابتة من قبل ميثاق للصيرفة الإسلامية مقابل جميع المزايا والمكافآت والخدمات المقدمة لحامل البطاقة ويستند الحد الائتماني الممنوح لحامل البطاقة على القرض الحسن ولا يتم فرض أية فوائد على هذه البطاقة، وبذلك يستمتع الزبائن بالمرونة والراحة والأمان مع مزايا وخدمات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم.

 

 

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