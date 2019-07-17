"صحار الإسلامي" راع فضي لـ"صلالة للمالية الإسلامية"

مسقط – الرؤية

دعم صُحار الإسلامي، النافذة الإسلامية لصُحار الدُّولي، مؤتمر صلالة الثاني للمالية الإسلامية كراعٍ فضي للحدث الذي عُقد تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية، وبحضور سعادة طاهر بن سالم العامري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.

واستعرض المؤتمر تحت عنوان "دور المالية الإسلامية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام" أفضل الحلول ذات الصلة بتطوير قطاع المالية الإسلامية ومنتجاته عالميًا.

وقال سالم بن خميس المسكري، نائب المدير العام ورئيس صُحار الإسلامي: يسرنا أن نكون داعمين لمؤتمر صلالة الثاني للمالية الإسلامية، الذي يعد منصة علمية لاستقطاب خبراء الصناعة على المستوى العالمي من أجل تبادل المعرفة والخبرات واستعراض أحدث الدراسات والبحوث وأفضل الممارسات المتعلقة بتطوير قطار المالية الإسلامية ومنتجاته عالميًا. ومن خلال استقطاب أصحاب المصلحة الأساسيين والباحثين من كافة أقطار العالم. ويستهدف المؤتمر الحدث زيادة وتيرة النمو التي يشهدها قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالسلطنة، فضلاً عن تعزيز مستوى الوعي وبالتالي تحقيق أعلى قدر من الاستفادة لزبائننا وشركائنا وأصحاب المصلحة. ونتطلع دومًا نحو مواصلة لعب الدور الاستراتيجي في النهوض بقطاع المالية الإسلامية بالسلطنة.

وبالإضافة إلى استعراض المواضيع المتصلة بقطاع المالية الإسلامية والتنويع الاقتصادي، تطرق المؤتمر أيضًا إلى القضايا المعاصرة في المالية الإسلامية كالعملات الإلكترونية والرقمية والصكوك باختلاف أنواعها وإجراءات الإصدار. كما استعرض المؤتمر تحديات وحلول البنوك والتأمين التكافلي وإعادة التأمين وحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية وشرعية الصكوك والجوانب القانونية وتجربة السلطنة في إصدار الصكوك.