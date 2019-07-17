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المنتخب العماني في المجموعة الخامسة لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

الأربعاء 17 يوليو 2019 01:45 م بتوقيت مسقط

المنتخب العماني في المجموعة الخامسة لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

 

كوالالمبور - الوكالات

أقيم منذ قليل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وشملت القرعة 40 منتخبا تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات، تشمل كل واحدة 5 منتخبات استنادا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الـ 5 من سبتمبر 2019 وحتى الـ 9 من يونيو 2020.

ويتأهل 12 منتخبا أصحاب الصدارة في كل مجموعة، إضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثاني مباشرة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين، والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وسينافس أفضل 24 منتخبا آخر في دور منفصل للتصفيات بحثا عن 12 مكانا متبقيا في كأس أمم آسيا والتي تضم منافساتها 24 منتخبا.

وأسفرت قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022 وآسيا 2023 عن وقوع المنخب العماني في المجموعة الخامسة التي تضم:

قطر

عُمان

الهند

افغانستان

بنجلادش



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