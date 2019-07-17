بالفيديو.. علي الحبسي يرحل عن الهلال السعودي

الرؤية – خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة مقطع فيديو، يظهر فيه حارس منتخبنا العماني علي الحبسي، ولاعب نادي الهلال السعودي محمد الشلهوب.

وقال الحبسي خلال الفيديو إنه سعيد بالأوقات الجميلة التي قضاها فى صفوف الهلال السعودي، وعلى السنتين اللي قضاها مع اللاعبين والجماهير السعودية.

وقال الحبسي إنه يشعر بشعور غريب ومختلط، وهو يودع اللاعبين والجماهير الهلالية، الذين يمثلون شيئا كبيرا بالنسبة له.

وتقدم الحبسي بالشكر للإداريين واللاعبين والجماهير الذين وقفوا معه وساندوه خلال الموسمين الماضيين.