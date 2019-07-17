السنيدي يبحث سبل تعزيز التعاون مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة

نيويورك - الرؤية

عقد معالي الدكتورعلي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط على هامش مشاركة السلطنة في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة بنيويورك، لقاء مع محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة 2030م.

تناول اللقاء بحث آليات وتعزيز التعاون التي تتعلق بتطبيق المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة 2030م وهي إحدى أهم محاور التقرير الوطني الطوعي التي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة في المشاريع الإقتصادية المرتقبة وذلك من أجل إستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.