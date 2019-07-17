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استعراض أبرز محاور التقرير الطوعي الأول في كلمة السلطنة اليوم

وفد السلطنة يشهد افتتاح المنتدى السياسي للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة

الأربعاء 17 يوليو 2019 12:21 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

تشارك السلطنة بوفد رسمي يترأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ويضم أعضاء اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وممثلي الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني في افتتاح أعمال (المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة)، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك بهدف استعراض التقرير الوطني الطوعي الأول والذي يستعرض الجهود الوطنية المبذولة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.

 ويُعد المنتدى السياسي رفيع المستوى آلية أساسية في منظومة الأمم المتحدة، من أجل المساءلة ومتابعة ومراجعة خطة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها على المستوى العالمي. وتكمن أهمية الحدث كونه يعرض في مقر الأمم المتحدة وهو أكبر محفل للتجمع الدولي من كافة أقطار العالم، وتعرض كلمة السلطنة اليوم الخميس ضمن 50 دولة تقدم تقاريرها الوطنية هذا العام.

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