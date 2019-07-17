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انطلقي أيتها الروح

الأربعاء 17 يوليو 2019 09:10 ص بتوقيت مسقط

انطلقي أيتها الروح


غصون الطرشة | سوريا

أيها الزمان
أمنتك على نفسي
فتركتني
أخطو في برك الطرقات حافية القدمين
تركتني
أقطع حقول الأشواك مجنزرة اليدين
أثيرة الروح أمشي وأمشي
لعل هذي الروح الغائمة
تنقشع وتظهر الشمس
ويتفتح زهر النرجس
ماذا أقول عن هذه الغابة
التي تملؤها الكلاب والذئاب
أيعقل هذا خلق الله المبدع
شوهتم  ومزقتم صورته
حولتموه
من الله الرحوم إلى الله الكافر
فأصبح الكفر من شيم الإنسان
أيها الزمان
أمنتك على نفسي
فانطلقي أيتها الروح
انفلتي وحرري نفسك
من هذه الأيادي الغادرة
عيشي أحلامك الخيالية
وصدقيها بأنها الحقيقة
والتي هي مدينتك الفاضلة...

 

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