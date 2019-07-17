15 فنانا تشكيليا يشاركون في ملتقى بيت الزبير.. السبت





مسقط – الرؤية

تنطلق في العشرين من الشهر الجاري أعمال النسخة الثانية من ملتقى "بيت الزبير" الدولي الثاني للفنون التشكيلية، والذي تنظمه مؤسسة بيت الزبير بالتعاون مع شانجريلا بر الجصة، ويستمر على مدار 6 أيام بمشاركة 15 فنانا تشكيليا من داخل السلطنة وخارجها.

ويشارك في الملتقى 5 من الفنانين العمانيين المتميزين، الذين لهم بصمة في عدد من المعارض الفنية في داخل السلطنة وخارجها وهم الفنان التشكيلي موسى عمر، سليم سخي، إدريس الهوتي، محمد الصائغ وحفصة التميمي. كما يستضيف نخبة من الفنانين التشكيليين من خارج السلطنة وهم علي نعمان من الكويت ومهدية ال طالب من السعودية وإبراهيم غزالة من مصر وسمير بن قويعة من تونس وعبدالله الهيطوط من المغرب ويوسف بوبال من الهند ورقية سلطانة من بنغلاديش وكريم سعدون من السويد وروسدان من جورجيا وعادل حواتا من بلجيكا.

وتنطلق فعاليات الملتقى بجولة تعريفية للمشاركين في متحف بيت الزبير، ثمّ العودة إلى موقع الملتقى في بر الجصة لبدء أعمالهم الفنية.

وتختتم الأعمال بمعرض فني لإنتاج الفنانين في بيت الزبير.