الأربعاء, 17 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تكريم أعضاء فريق العامرات الخيري

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

تكريم أعضاء فريق العامرات الخيري

 

العامرات – الرؤية

رعى سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي العامرات حفل تكريم أعضاء اللجنة التأسيسية لفريق العامرات الخيري ووالداعميين لأنشطته بحضور السيد محمد بن سعيد بن هلال البوسعيدي  رئيس فريق العامرات الخيري.

وعبر عادل بن سالم المعشري نائب رئيس الفريق عن شكر إدارة الفريق لكافة الداعميين للفريق منذ نشأته مستعرضا التحديات التي واجهت الفريق ومؤكدا حرصه على تقديم رسالته من خلال اعضائه الذين يؤمنون بأهمية العمل الخيري والتطوعي لخدمة مجتمعهم. وشاهد الحضور عرضا مرئيا لأنشطة وإنجازات فريق العامرات الخيري خلال الفترة الماضية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 فبراير 2016

تكريم أعضاء فريق الجزيرة المجيدين بنادي الرستاق

المزيد

25 يونيو 2017

فريق بهلا الخيري ينظم فعالية "الطبق الخيري"

المزيد

05 يونيو 2018

فريق ضنك الخيري يوزع وجبات إفطار

المزيد

05 يونيو 2017

فريق الرستاق ينفذ مشروع الطبق الخيري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

العوفي يفتتح مصنع "فخر البحار للأسماك" في "صناعية صور" بطاقة 1250 طنا

الاقتصاد - محلي

العامري: 9 منشآت فندقية جديدة تدعم القطاع السياحي بظفار

عمان - سياحة عمان

العثور على مواطن مفارقًا الحياة بالبريمي

المحليات - شرطة

العبري على "صوت الرؤية": التصويت في "الشورى" للكفاءة.. لا القبلية

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

الليلة .. ظاهرة كونية في سماء السلطنة

المحليات - أخبار

بعثة الحج تغادر 28 يوليو.. وإنجاز إجراءات سفر 99.7% من حجاج السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة