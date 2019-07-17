تكريم أعضاء فريق العامرات الخيري

العامرات – الرؤية

رعى سعادة الدكتور يحيى بن سليمان الندابي والي العامرات حفل تكريم أعضاء اللجنة التأسيسية لفريق العامرات الخيري ووالداعميين لأنشطته بحضور السيد محمد بن سعيد بن هلال البوسعيدي رئيس فريق العامرات الخيري.

وعبر عادل بن سالم المعشري نائب رئيس الفريق عن شكر إدارة الفريق لكافة الداعميين للفريق منذ نشأته مستعرضا التحديات التي واجهت الفريق ومؤكدا حرصه على تقديم رسالته من خلال اعضائه الذين يؤمنون بأهمية العمل الخيري والتطوعي لخدمة مجتمعهم. وشاهد الحضور عرضا مرئيا لأنشطة وإنجازات فريق العامرات الخيري خلال الفترة الماضية.