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رئيس بلدية ظفار يبحث الاستعدادات لـ"ماراثون صلالة"

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

رئيس بلدية ظفار يبحث الاستعدادات لـ"ماراثون صلالة"


صلالة - الرؤية
التقى سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبد الله الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان صلالة السياحي، أمس، مع الدكتور سيف الزعابي المدير التنفيذي للبرامج الطبية المتقدمة والتعاون الدولي ومدير مؤتمر ماراثون الجلطات.
وسلط اللقاء الضوء على فعالية المضمار التدريبي التفاعلي لماراثون صلالة 2019 المدرج ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي لهذا العام؛ والمنفذ من قبل بلدية ظفار بالتعاون مع شركة هيلث كونيكت وشركة بونجور الفرنسية، حيث تم تخصيص موقع مؤقت للفعالية بسهل إتين من قبل البلدية بمحاذاة شارع 18 نوفمبر شمالا وشارع إتين شرقا.
واطلع سعادته على مضمون وأبعاد الفعالية التي تعتمد على تقنية الجيل الرابع من الذكاء الاصطناعي ومحاكاة الواقع الافتراضي من خلال جسم إلكتروني لكل متسابق يحاكي بنيته الجسدية، ويشارك في تنظيم هذ الفعالية المقرر إقامتها في الثامن عشر من الشهر الجاري الاتحاد العماني لألعاب القوى والاتحاد العماني للرياضة المدرسيّة.
       

 

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