تعريف موظفي "البيئة" في جنوب الباطنة بنظام "مورد"

الرستاق ـ طالب المقبالي

أقيم في مبنى إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة جنوب الباطنة لقاء تعريفي بين موظفي الإدارة وفريق من دائرة الموارد البشرية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، بحضور الدكتور أحمد بن محمد العامري مدير دائرة الموارد البشرية.

وهدف اللقاء إلى التعريف بنظام الموارد البشرية "مورد" وما يوفره من الصلاحيات التي تخوّل الموظف في الدخول إليها وتساعده لإنهاء العديد من الإجراءات مثل طلب تقديم الإجازات، وإخطار العودة من الإجازة ومتابعة الإجراء وبيانات الراتب والاستفسارات وسرعة إنجاز المعاملات إلكترونياً.

وأشار العامري إلى مطابقة نظام "مورد" مع النظام المالي التابع لوزارة المالية، وإدخال جميع البيانات المطلوبة لتصبح جميع المعاملات بنظام "مورد"، لافتا إلى توفير تطبيق النظام على الهواتف الذكية لتسهيل استخدامه بشكل ميسر؛ مواكبةً لمسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة وأنظمة الخدمة المدنية.