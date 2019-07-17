تكثيف حملات التعشيب والتشجير في صلالة

صلالة – الرؤية

قامت بلدية ظفار ممثلة بدائرة الحدائق والتشجير بأعمال غرس أشجار وشجيرات زينة مختلفة بعدد من المواقع، حيث تمت زراعة (106) شجرات نارجيل بشارع الرباط شرق جسر أم الغوارف المؤدي إلى تقاطع شارع السلطان تيمور، وغرس (50) شجرة نارجيل بشارع إتين. وفي السياق نفسه تواصلت أعمال صيانة المُسطحات الخضراء الواقعة على جوانب الطرق الرئيسية والدوارات والحدائق، وتجهيز النوافير والمساقط المائية والمسطحات العشبية بمركز البلدية الترفيهي.

كما قام قسم مراقبة وحفظ الحيوانات السائبة بحجز عدد من الحيوانات السائبة حيث تم حجز (1179) من الإبل و(326) من الأبقار وما يزيد عن (381) من الأغنام.

يأتي ذلك في إطار جهود البلدية في تعشيب وتشجير عدة مواقع بولاية صلالة، حيث تنفذ البلدية برنامج زراعة الأماكن المُتصحرة بصلالة، وإعادة تأهيلها بتعشيب وزراعة الأشجار في المواقع المتضررة.