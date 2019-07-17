الأربعاء, 17 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تكثيف حملات التعشيب والتشجير في صلالة

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

تكثيف حملات التعشيب والتشجير في صلالة

 

صلالة – الرؤية

قامت بلدية ظفار ممثلة بدائرة الحدائق والتشجير بأعمال غرس أشجار وشجيرات زينة مختلفة بعدد من المواقع، حيث تمت زراعة (106) شجرات نارجيل بشارع الرباط شرق جسر أم الغوارف المؤدي إلى تقاطع شارع السلطان تيمور، وغرس (50) شجرة نارجيل بشارع إتين. وفي السياق نفسه تواصلت أعمال صيانة المُسطحات الخضراء الواقعة على جوانب الطرق الرئيسية والدوارات والحدائق، وتجهيز النوافير والمساقط المائية والمسطحات العشبية بمركز البلدية الترفيهي.
كما قام قسم مراقبة وحفظ الحيوانات السائبة بحجز عدد من الحيوانات السائبة حيث تم حجز (1179) من الإبل و(326) من الأبقار وما يزيد عن (381) من الأغنام.
يأتي ذلك في إطار جهود البلدية في تعشيب وتشجير عدة مواقع بولاية صلالة، حيث تنفذ البلدية برنامج زراعة الأماكن المُتصحرة بصلالة، وإعادة تأهيلها بتعشيب وزراعة الأشجار في المواقع المتضررة.

 

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 يوليو 2017

تكثيف حملات النظافة في العيد بالخابورة

المزيد

13 يناير 2016

تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق في البريمي

المزيد

30 مايو 2017

تكثيف حملات التوعية والنظافة العامة بالعوابي

المزيد

17 أكتوبر 2017

تكثيف حملات التفتيش على محلات الغذاء بصلالة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

العوفي يفتتح مصنع "فخر البحار للأسماك" في "صناعية صور" بطاقة 1250 طنا

الاقتصاد - محلي

العامري: 9 منشآت فندقية جديدة تدعم القطاع السياحي بظفار

عمان - سياحة عمان

العثور على مواطن مفارقًا الحياة بالبريمي

المحليات - شرطة

العبري على "صوت الرؤية": التصويت في "الشورى" للكفاءة.. لا القبلية

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

الليلة .. ظاهرة كونية في سماء السلطنة

المحليات - أخبار

بعثة الحج تغادر 28 يوليو.. وإنجاز إجراءات سفر 99.7% من حجاج السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة