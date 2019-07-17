اتلاف 1520 كجم لحوم في مسلخ ظفار



صلالة - الرؤية

استقبل المسلخ المركزي ببلدية ظفار (4025) ذبيحة خلال شهر يونيو الماضي.

وبلغت إجمالي الإتلافات الجزئية (1520) كجم من اللحوم غير الصالحة في حين شمل الإتلاف الكلي (9) من الأبقار و(9) من الأغنام.

وتأتي هذه الجهود المبذولة من المسلخ المركزي حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم حيث يقوم المسلخ بالكشف والفحص البيطري تحت إشراف فريق طبي للتأكد من صلاحيتها وخلوها من الأمراض. ويتميز المسلخ المركزي بنقل اللحوم من المسلخ بسيارات مخصصة لنقل اللحوم إلى السوق المركزي وبكادر طبي وفنّي ومجهز بأحدث التجهيزات المتطلبة للمسالخ.