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"تمرين وهمي" لاختبار جاهزية مكاتب "ديم" للطوارئ

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"تمرين وهمي" لاختبار جاهزية مكاتب "ديم" للطوارئ

 

مسقط - الرؤية
نفَّذت "ديم" -وبالتعاون مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وشرطة عمان السلطانية- تمرينا وهميا، في إطار الجهود المبذولة لتدريب الموظفين على التعامل وإدارة حالات الطوارئ بشتى أنواعها بطرق منظمة من أجل قياس مدى جاهزية فرق الطوارئ وجاهزية معدات وأنظمة السلامة والطوارئ في مبنى دائرة التشغيل بمنطقة الخوض بولاية السيب؛ لرفع مستوى الوعي ومدى استعداد وجاهزية الموظفين والعاملين في مبنى الدائرة لمثل هذه الحالات الوارد وقوعها في أي وقت ممكن مع أي حادثة قد تنشأ بسبب النشاطات المختلفة التي تحصل في بيئة العمل.
وتجاوب الموظفون مع عملية الإخلاء المفاجئ بشكل منظم أسهم فيه رجال الدفاع المدني والمختصون بدائرة الجودة والسلامة وإدارة المخاطر والتغيير، إضافة لمشرفين السلامة في المبنى. وأثبتَ تدريب الإخلاء قدرة الموظفين على التعامل مع مثل هذه الحالات الوارد حدوثها في بيئة العمل عن طريق التوجه المباشر للمواقع الآمنة خارج المبنى، واستخدام مخارج الطوارئ الصحيحة للخروج والتوجه بشكل منظم ساعد الإطفائيين والمسعفين من الدفاع المدني على القيام بمسؤولياتهم وأدوارهم بكل يسر على التعامل مع هذه الحالة الطارئة، وفق خطط وأنظمة ومتطلبات خطة الطوارئ، والذي يضمن إنهاء الحالة في توقيت قياسي، ويسهم في تقليل حجم الخسائر البشرية والإضرار بالممتلكات.
وأعدت "ديم" خطة شاملة للتعامل مع الكوارث والحالات الطارئة المختلفة، والتي تم اعتمادها من قبل هيئة الدفاع المدني والإسعاف؛ تتضمَّن كيفية إخلاء مباني "ديم" من شاغليها في الحالات الطارئة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامتهم وكفالة الطمأنينة والاستقرار والأمن لهم، في إطار الجهود المبذولة لتدريب الموظفين على التعامل وإدارة حالات الطوارئ المختلفة كالحرائق والزلازل والفيضانات بطرق منظمة للحد من وقوع إصابات وخسائر بشرية، أو في الممتلكات التي غالبا ما تسبِّبها حالات الطوارئ.

 

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