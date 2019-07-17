خيارات مرنة لتسهيل خدمة عملاء "حيا للمياه"

مسقط - الرؤية

يُوفِّر مركز خدمة العملاء في حيا للمياه منافذ للخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها أثناء زيارتهم للمركز في بيت حيا، من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، أو عن طريق التواصل المباشر بمركز الاتصال عبر الرقم المجاني 80077111 يوميا من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، علاوة على توافر قنوات الاتصال الأخرى التي تمكن العميل من التواصل المباشر بـ"حيا للمياه"؛ مثل: الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك لضمان تقديم خدمات أفضل للشركاء والمستفيدين من خدمات حيا للمياه.

وعن خدمة طلبات شهادات عدم الممانعة التي يقدمها المركز، قالت نهاد البيمانية مديرة دائرة إدارة معلومات الأصول بالمديرية العامة لإدارة الأصول: إنَّ الطلب يستغرق من يوم إلى خمسة أيام عمل؛ حيث يتم خلالها مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالموقع، كما يتطلب من القسم المختص بالمديرية العامة لإدارة الأصول التنسيق لمعاينة الموقع المراد إصدار شهادة عدم ممانعة له؛ وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أية عوائق أو تأثير على مشاريع حيا للمياه تحول دون تنفيذ المشاريع.

وأضافت البيمانية: يمكن لطالبي شهادة عدم ممانعة تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة (www.haya.om) حيثُ إن الموقع يتيح للعملاء التقديم لهذا النوع من الطلبات وغيرها من المعاملات الإلكترونية. وقد سخرت حيا للمياه سخرت جهودها لتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال إتاحة العديد من القنوات التي يُمكن للعملاء من خلالها تقديم المعاملات بكل سهولة ويسر. ولتقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني يجب على مقدم الطلب إرفاق رسالة الطلب ومقترح رقمي للعمل والرسم المساحي "الكروكي" ونسخة من البطاقة الشخصية إضافة إلى تعبئة البيانات المطلوبة.

ونظراً لتوسع مشاريع حيا للمياه في مختلف المحافظات، قالت البيمانية: إنَّ حيا للمياه تعمل على تقديم طلب شهادة عدم ممانعة عبر مكاتب سند وذلك بهدف تسهيل الخدمة للمواطنين، وكذلك لتوفير الجهد والمال على عملائها.

وأشارت البيمانية إلى دراسة تقوم بها الشركة حول إمكانية فرض رسوم إدارية وضمان قابل للاسترداد؛ وذلك من أجل ضمان كفاءة عمل المقاول في الموقع؛ حيث يتم معاينة الموقع بعد الانتهاء من أعمال المشروع للتأكد من قيام المقاول بتنفيذ المشروع حسب الخطة والمواصفات المتفق عليها.