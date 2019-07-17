الأربعاء, 17 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

خيارات مرنة لتسهيل خدمة عملاء "حيا للمياه"

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

خيارات مرنة لتسهيل خدمة عملاء "حيا للمياه"

 

 

مسقط - الرؤية

يُوفِّر مركز خدمة العملاء في حيا للمياه منافذ للخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها أثناء زيارتهم للمركز في بيت حيا، من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، أو عن طريق التواصل المباشر بمركز الاتصال عبر الرقم المجاني 80077111 يوميا من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، علاوة على توافر قنوات الاتصال الأخرى التي تمكن العميل من التواصل المباشر بـ"حيا للمياه"؛ مثل: الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك لضمان تقديم خدمات أفضل للشركاء والمستفيدين من خدمات حيا للمياه.

وعن خدمة طلبات شهادات عدم الممانعة التي يقدمها المركز، قالت نهاد البيمانية مديرة دائرة إدارة معلومات الأصول بالمديرية العامة لإدارة الأصول: إنَّ الطلب يستغرق من يوم إلى خمسة أيام عمل؛ حيث يتم خلالها مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالموقع، كما يتطلب من القسم المختص بالمديرية العامة لإدارة الأصول التنسيق لمعاينة الموقع المراد إصدار شهادة عدم ممانعة له؛ وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أية عوائق أو تأثير على مشاريع حيا للمياه تحول دون تنفيذ المشاريع.

وأضافت البيمانية: يمكن لطالبي شهادة عدم ممانعة تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة (www.haya.om) حيثُ إن الموقع يتيح للعملاء التقديم لهذا النوع من الطلبات وغيرها من المعاملات الإلكترونية. وقد سخرت حيا للمياه سخرت جهودها لتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال إتاحة العديد من القنوات التي يُمكن للعملاء من خلالها تقديم المعاملات بكل سهولة ويسر. ولتقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني يجب على مقدم الطلب إرفاق رسالة الطلب ومقترح رقمي للعمل والرسم المساحي "الكروكي" ونسخة من البطاقة الشخصية إضافة إلى تعبئة البيانات المطلوبة.

ونظراً لتوسع مشاريع حيا للمياه في مختلف المحافظات، قالت البيمانية: إنَّ حيا للمياه تعمل على تقديم طلب شهادة عدم ممانعة عبر مكاتب سند وذلك بهدف تسهيل الخدمة للمواطنين، وكذلك لتوفير الجهد والمال على عملائها.

وأشارت البيمانية إلى دراسة تقوم بها الشركة حول إمكانية فرض رسوم إدارية وضمان قابل للاسترداد؛ وذلك من أجل ضمان كفاءة عمل المقاول في الموقع؛ حيث يتم معاينة الموقع بعد الانتهاء من أعمال المشروع للتأكد من قيام المقاول بتنفيذ المشروع حسب الخطة والمواصفات المتفق عليها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 سبتمبر 2015

بنك ظفاريوقع اتفاقية إستراتيجية مع "حيا للمياه" لتسهيل أنظمة الدفع

المزيد

17 ديسمبر 2015

بنك العز الإسلامي يحصد جائزة "أفضل خدمة عملاء"

المزيد

15 أبريل 2015

الاحتفال بافتتاح مبنى خدمات الشرطة في ثمريت لتسهيل خدمة المواطنين والمقيمين

المزيد

23 مايو 2016

«سيتي سنتر» يوفر للمتسوقين أفضل خدمة عملاء وفق أعلى المعايير العالمية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

العوفي يفتتح مصنع "فخر البحار للأسماك" في "صناعية صور" بطاقة 1250 طنا

الاقتصاد - محلي

العامري: 9 منشآت فندقية جديدة تدعم القطاع السياحي بظفار

عمان - سياحة عمان

العثور على مواطن مفارقًا الحياة بالبريمي

المحليات - شرطة

العبري على "صوت الرؤية": التصويت في "الشورى" للكفاءة.. لا القبلية

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

الليلة .. ظاهرة كونية في سماء السلطنة

المحليات - أخبار

بعثة الحج تغادر 28 يوليو.. وإنجاز إجراءات سفر 99.7% من حجاج السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة