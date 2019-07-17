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أنشطة توعوية لـ"حماية المستهلك" في شمال الشرقية

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

 

إبراء - الرؤية
شاركتْ إدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية في فعاليات برنامج "صيفي مواطنة مسؤولة" لطلاب مدرسة أبوالعاص بن الربيع للتعليم الأساسي (12-5)، من منطلق حرص الإدارة على توعية المستهلكين، وتعزيز ثقافتهم الاستهلاكية السليمة.
وتمثَّلتْ المشاركة في إقامة معرض توعوي حول "الوعي الاستهلاكي"؛ تضمَّن استعراض نماذج من السلع المضبوطة؛ سواء تلك المغشوشة أو منتهية الصلاحيّة أو المقلّدة، والتي تمَّ سحبها من الأسواق، إلى جانب توزيع عدد من المطبوعات الخاصة بالتعريف بحقوق المستهلك التي أقرها القانون كحق التثقيف، وحق الاستماع إلى الآراء، وحق الأمان، وحق المعرفة، وحق الحصول على فاتورة باللغة العربية وغيرها من الحقوق.
وشهد المعرض التعريف بالإرشادات التي ينبغي أن يتبعها المستهلك أثناء الشراء؛ كفحص السلعة قبل الشراء، والتأكد من تاريخ صلاحيتها، ومحتوياتها، والإعلانات وما يصاحبها من تضليل للمستهلك.

 

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