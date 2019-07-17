"أوكتال" توقع اتفاقية للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 625 مليون دولار أمريكي

- الشركة تساهم بنسبة 6.5% في صادرات السلطنة غير النفطية

- الاكتتاب على الصفقة يتضاعف إلى 250%

الرؤية – نجلاء عبد العال – سالم الوهيبي

وقعت "أوكتال"، أمس، أكبر منتج لصفائح البولي إيثيلين تيريفثالات حول العالم، اتفاقية للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 625 مليون دولار أمريكي. ويتألف التسهيل من قرض مشترك بقيمة 225 مليون دولار أمريكي و400 مليون دولار أمريكي كتسهيلات رأس المال العامل في واحدة من أكبر صفقات تمويل القطاع الخاص بالسلطنة خلال العقد.

وأعلن المسؤولون في الشركة تفاصيل الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بفندق قصر البستان على هامش الاحتفال بالتوقيع. وقال نيكولاس بركات، الرئيس التنفيذي لأوكتال: سعداء للغاية بالدعم المميز والثقة الكبيرة التي أولتها الجهات الممولة لقاعدة أصولنا ذات الجودة العالية وفي أدائنا التشغيلي القوي وخططنا الرامية إلى إيجاد قيمة لجميع الشركاء. وستتيح هذه الاتفاقية تطبيق استراتيجيتنا بمرونة وسهولة أكبر مدفوعين بشغفنا الدائم نحو الابتكار وتحقيق النمو وتطوير عملياتنا، مشيراً إلى أنَّ هذه الخطوة جاءت تأكيدا للثقة الكبيرة التي تحظى بها شركة أوكتال مدعومة بما حققته من نجاحات مميزة، حيث تضاعفت نسب الاكتتاب على هذه الصفقة لتصل إلى 250% وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز النمو المتسارع الذي تشهده أعمال الشركة.

وأضاف: سنقوم باستثمار التسهيلات التمويلية لزيادة سعتنا الإنتاجية لرقائق البولي إيثيلين تيريفثالات في مصنعنا الرئيسي بصلالة، وزيادة مرافقنا التشغيلية، ومواصلة تطوير أنشطتنا في مجالي البحث والتطوير خاصة في مجال تصنيع حلول تغليف الدواجن ومنتجات الألبان، فضلاً عن ضمان تلبية متطلبات قاعدة عملائنا المتنامية.

وأشار إلى أنَّ الشركة تنتظر بدء إنتاج مصفاة الدقم التي ستوفر مواد خام لعملها، موضحاً أن الشركة لا تحتاج في عملها لكميات كبيرة من الغاز مما يجعلها غير مستهلكة للغاز الطبيعي سوى بكمية قليلة مما يوفره للتصدير، وذلك بالرغم من كونها أكبر شركة مصدرة في المنطقة الحرة بصلالة وأكبر الشركات المتعاملة في ميناء صلالة بما يتجاوز 200 حاوية يومياً يتم تصدير منتجات الشركة عبرها.

وتم توفير القرض المشترك من قبل سبعة بنوك محلية ودولية وهي بنك مسقط، وبنك ظفار، والبنك الوطني العُماني، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي عُمان، وبنك البحرين الوطني، وبنك ABC، وقد قام قسم أعمال بنوك الاستثمار في بنك مسقط بدور المستشار المالي للصفقة. كما قامت ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺩﻳــﻞ ﺷﻮ ﺟﻮﺩﺍﺭﺩ عُمان بدور المستشار القانوني لجهات التمويل، بينما قامت شركة البوسعيدي منصور جمال وشركاه بدور المستشار القانوني لأوكتال. كما سيقوم بنك مسقط بدور بنك التوثيق، ووكيل التسهيلات المالية، ووكيل الضمان، والبنك صاحب حساب المعاملة.

وأكد المهندس أحمد النجار مدير عام الشؤون الحكومية بأوكتال أن الشركة سجلت في عام 2018 إيرادات بلغت 834 مليون دولار أمريكي، مما يظهر نموها المضطرد والمتواصل منذ نشأتها. وقال إن الفضل يعود في ذلك إلى التزامها بتعزيز كفاءة عملياتها وزيادة سعتها الإنتاجية على أساس سنوي. كما أن أوكتال تُعد الآن رائدة تصنيع رقائق وصفائح البولي إيثيلين تيريفتالات أحادية الطبقة.

وأضاف النجار أن أوكتال تلتزم بإيجاد قيمة طويلة الأمد بالسلطنة لا تقتصر على تنويع الاقتصاد فحسب بل تشمل أيضاً ترسيخ مكانة عُمان كمركز لنقل المعارف والخبرات والتقنيات المبتكرة في تصنيع حلول التعبئة والتغليف بأسلوب مستدام وصديق للبيئة. وعلاوة على ذلك، ومن جانبه، قال سكوت إيوين، الرئيس المالي في أوكتال: نواصل أدائنا المالي القوي فصادراتنا هي الأعلى من ميناء صلالة حيث حققت نمواً سنوياً تراكمياً بنسبة 13% على مدار الأربعة أعوام الماضية. وعلى الرغم من التحديات التي يشهدها السوق، ساهمت ربحيتنا التشغيلية والتدفق النقدي المميز حتى الآن في ضمان استدامة عملياتنا، إضافة إلى ترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق. ولا شك أن حصولنا على هذه التسهيلات التمويلية يعني أننا سنتمكن من زيادة إمكاناتنا وقدراتنا الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو المستقبلية مع الحفاظ على وضعنا المالي القوي والبدء في مرحلة جديدة من النمو من شأنها المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد العُماني.

وتواصل أوكتال تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كرائدة تصنيع مواد التغليف وصفائح ورقائق البولي إيثيلين تيريفثالات من خلال زيادة قدرتها الإنتاجية وخاصة في تقنيات إعادة التصنيع والمُعالجة وتلبية الطلب المتنامي على مواد التغليف في قطاعات بعينها مثل الدواجن، ومنتجات الألبان، وخدمات تغليف الأطعمة وفي نفس الوقت توسيع رقعة انتشارها الجغرافي في أمريكا اللاتينية وآسيا.

وقد بدأت الشركة أعمالها في عام 2006 من خلال مصنع واحد لصفائح ورقائق البولي إيثيلين تيريفتالات في صلالة بالمنطقة الحرة، وواصلت نموّها المضطرد حتى أصبحت تدير ثلاثة مصانع في عُمان والمملكة العربيّة السعودية والولايات المتحدة الأمريكيّة وبكادرٍ بشريّ يزيد عن 600 موظفاً، ينتجون ما يصل إلى مليون طن متري من منتجات صفائح ورقائق البولي إيثيلين تيريفتالات (PET)، و(DPET)، و(APET)، و(RPET)، وعبوات التغليف المطبوعة (Printed PET) سنوياً. وساهم ذلك في الارتقاء بمكانتها وسمعتها العالمية باعتبارها قوّة تصديريّة رئيسية ومتقدّمة في مجال حلول التغليف عالية الجودة والصديقة للبيئة في أكثر من 70 دولة.

والمميز في عملية تصنيع هذا المنتج أنها تختصر 5 مراحل ذات الاستهلاك المكثف للطاقة المتبعة في إنتاج الصفائح التقليدية مما يعني توفيرها لمستوى غير مسبوق من الاستدامة بأقل بصمة كربونية مقارنة بالمنتجات الأخرى. ويتم استخدام صفائح السحب المباشرة (DPET) في صناعة الكثير من المنتجات مثل الأوعية، والأكواب، وأشرطة التغليف، وعناصر أجهزة تقنية المعلومات، والأدوات المكتبية والمدرسية، والإلكترونيات.

ويُعد السحب المباشر لصفائح البولي إيثيلين تيريفتالات (™DPET)، الحاصل على براءة الاختراع، المنتج الأساسي للشركة الآن حيث تم تطويره وطرحه في الأسواق عام 2008 كبديلٍ عصريٍ لصفائح البولي إيثيلين تيريفتالات التقليدية.

كما وتقوم أوكتال بتصنيع راتين البولي إيثيلين تيريفتالات (PET) التي تتميز بخفتها وقوتها ونقائها وإمكانية إعادة تصنيعها. ويتم استخدام هذا المنتج في عمليات صب الحقن لتصنيع زجاجات المياه، وعصائر الفواكه، والمشروبات الغازية. بينما تتضمن منتجات الشركة للبضائع الاستهلاكية من غير المشروبات عبوات المنظفات، والصابون، والشامبو، وزجاجات زيوت الطهي وعبوات البهارات والتوابل. وقد ارتفع إنتاج ومبيعات أوكتال من هذا المنتج بنسبة 18% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وتحرص أوكتال على إتمام كافة عملياتها بأسلوب يدمج بين المسؤولية الاجتماعية وتوفير الطاقة وتخفيض التكاليف وكل ذلك بأقل بصمة كربونية. كما أن جميع حلول التغليف والتعبئة التي توفرها الشركة قابلة لإعادة التصنيع ويتم إنتاجها بشكل مستدامٍ. هذا، وطورت أوكتال مرافق لإعادة التصنيع ويتم تعزيزها في الوقت الراهن حيث تبلغ سعتها الإنتاجية الإجمالية 100,000 طن متري سنوياً.

وتساهم أوكتال بنسبة 6.5% في صادرات السلطنة غير النفطية، ومن ضمن منتجاتها منتج قابل إعادة التصنيع بالكامل ويتميز بنقائه ومستوى شفافيته العالية وهو الأول والوحيد من نوعه في العالم في مجاله، وتصدر المنتج ضمن سوق عالمي يبلغ حجمه 59.3 مليون طن.