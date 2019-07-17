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عرض خاص من الطيران العماني لعشاق الجولف في السلطنة

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

عرض خاص من الطيران العماني لعشاق الجولف في السلطنة


مسقط – الرؤية
أطلق قسم عطلات الطيران العُماني عرضاً مخصصاً لرياضة الجولف، يجمع بين أفضل الخبرات التشغيلية للجولات الداخلية مع المعرفة المحلية بالجولف والتي تقدمها شركة العربية الخضراء للسياحة. وتوفر الخدمة الجديدة كل ما يحتاجه عشاق الغولف للاستمتاع بتجربة فريدة من زيارتهم للسلطنة.
ومع توفير خيارات متعددة من رحلات الطيران العماني وحزمة من أفضل الفنادق ووسائل النقل وجولات للعب في مسقط والسيفة، يمكن لزوارنا الحصول على عطلة رياضية رائعة في عُمان. وتشمل حزمة العطلة الجديدة لرياضة الجولف جميع اللاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، بدءاً من حديثي العهد برياضة الجولف وصولاً للمحترفين الذين يبحثون عن جو دافئ لممارسة رياضتهم.
وقال ريتشارد بودين، نائب الرئيس الأول لعطلات الطيران العماني: نعمل بجد لتوسيع جاذبية عمان كوجهة سياحية، كما أن لاعبي الغولف هم فئة مربحة من جمهور السفر. إن الإعلان عن عرض مخصص للجولف، بالشراكة مع الخبراء في العربية الخضراء للسياحة، وسيساعدنا ذلك في جذب المزيد من الزوار إلى سلطنة عُمان وفنادقها وملاعبها الرائعة.
وقال سالم الحارثي، الرئيس التنفيذي للعربية الخضراء للسياحة، التزام شركته بالعرض الجديد إن رياضة الغولف أحد المقومات الأساسية لنمو السياحة في عُمان، حيث أدت استضافة السلطنة مؤخراً لبطولة عمان المفتوحة، والتي تعد جزءًا من الجولة الأوروبية المرموقة، إلى اهتمام كبير بمدينة مسقط كوجهة للجولف، كما تُعد الشراكة مع الناقل الوطني لسلطنة عمان خطوة إيجابية حقًا لزيادة أعداد الزائرين. ومع عرض الحزمة الجديدة من عطلات الطيران العماني الحائز على الجوائز، والخدمة المميزة للطيران العماني ومعرفتنا التفصيلية والعملية لهذه الرياضة، يمكننا تقديم عطلات رائعة للغولف في السلطنة.
وتجتذب سياحة الجولف أكثر من 40 مليون سائح بعائدات تفوق 22 مليار دولار حول العالم، لذلك فمن المهم أن تعمل السلطنة على استغلال هذه الفرصة للاستثمار وجذب أكبر عدد من هؤلاء السياح للسلطنة. ومع وجود العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى التي يرعاها الناقل الوطني على مدار العام، يفخر الطيران العماني لكونه راعياً لبطولة عمان المفتوحة لعام 2019م، نظراً للدور البارز الذي يلعبه في الترويج للبلاد كوجهة سياحية قوية. ويمثل إطلاق عرض عطلات الطيران العماني للجولف خطوة أخرى لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الطيران العماني.

 

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