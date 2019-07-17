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عمان والتنمية المستدامة

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:25 ص بتوقيت مسقط

عمان والتنمية المستدامة

تأكيدًا على التزامها بتحقيق خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030؛ تُشارك السلطنة، غدًا الخميس، في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.

وسيستعرض الوفد الذي يرأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، التقرير الوطني الطوعي الأول للسلطنة لأهداف التنمية المستدامة 2030، والذي يعكس بشكل متكامل ما أحرزته السلطنة من تقدُّم على صعيد التنمية، والخطط الوطنية التي اعتمدتها السلطنة لبلوغ تلك الأهداف. كما سيلقي الضوء على المبادرات الحالية التي تركز على الأولويات الوطنية للتنمية، والتحديات المتمثلة في المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتوفير فرص عمل لاستيعاب الباحثين عن عمل، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.

إنّ حرص السلطنة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو امتداد طبيعي لقيم ومبادئ المساواة والعدالة والسلام، وهي قيم أصيلة وراسخة في المجتمع العماني منذ القدم. ويتجلى ذلك بوضوح في النظام الأساسي للدولة وفي خطابات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي شكلت دائماً مرجعية يُهتدى بها في كل خطط وبرامج التنمية في السلطنة.

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