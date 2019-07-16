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أول بنك يوفر الخدمة عبر تطبيق الهواتف الذكية

البنك الوطني يطرح بطاقات "بديل" مسبقة الدفع لغير العملاء ابتداء من اليوم

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:43 م بتوقيت مسقط

البنك الوطني يطرح بطاقات "بديل" مسبقة الدفع لغير العملاء ابتداء من اليوم

 

 

مسقط – الرؤية

سيُوفر البنك الوطني العُماني بطاقات بديل مسبقة الدفع الشهيرة لغير عملائه ابتداءً من اليوم. ويمكن استخدام تطبيق البنك للخدمات المصرفية على الهاتف النقال لطلب إصدار بطاقات بديل وتفعيلها ومعرفة الرصيد المتوفر بها والتحكم بحد الاستخدام اليومي. كما يمكن الحصول على البطاقات القابلة لإعادة التعبئة بسهولة من خلال زيارة أحد فروع البنك أو طلب توصيلها إلى المنزل. ومع نفس المزايا التي توفرها البطاقة للعملاء، تتيح البطاقات الجديدة لحامليها أعلى وأحدث مزايا الأمان الإلكتروني كحل بديل للنقد.

وأطلق البنك بطاقة بديل السفر لتلبية الاحتياجات المالية للمسافرين إلى الخارج، وتُعد أحدث إضافة إلى السلسلة المتكاملة من البطاقات المدفوعة مسبقاً ذات تقنية الدفع عن بعد، والتي تضم كلاً من بطاقات بديل العامة، وبديل الشبابية وبديل العائلية والتي صممت لتناسب احتياجات مستخدميها المُختلفة.

وقالت مها بنت سعود الرئيسي، رئيس أعمال البطاقات بقسم القنوات المصرفية بالبنك الوطني العُماني: نلتزم برفد عملائنا بحلول مبتكرة وعصرية تتناسب مع احتياجاتهم المتغيرة. ونظراً لتوجه المجتمع المتزايد للحلول البديلة للنقد، نفتخر بتزويده بمنتجات وخدمات فريدة من نوعها توفر طرقا أسهل وأسرع للتحكم في النفقات. وبعد النجاح الذي حققته بطاقات بديل المختلفة، فقد قررنا توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير خيارات أكثر لهم. وقد جاءت هذه الخطوة والتي تُعد الأولى من نوعها لتأكيد أن خدماتنا المصرفية لا تقتصر على عملائنا فقط بل تمتد لتشمل نطاقاً أوسع من ذلك.

وأضافت: يمكن لغير عملاء البنك الوطني العُماني الاستفادة من بطاقة بديل السفر الجديدة كحل ذكي وسهل وأكثر أماناً أثناء السفر حول العالم. وبالإضافة إلى مزاياها الفريدة، ستضمن البطاقة لحامليها راحة البال عند إدارة مصاريفهم إذ تجنبهم الخسائر المترتبة نتيجة تغير أسعار الصرف للعملات الأجنبية.

وتتاح بطاقة بديل السفر لسكان السلطنة من عملاء البنك الوطني العُماني وغير العملاء على حد سواء. وتشمل مزاياها كما في جميع بطاقات بديل الأخرى إمكانية استخدامها لدى جميع المحلات التي تقبل بطاقات ماستركارد حول العالم بدون أي رسوم إضافية. وتوفر البطاقة الجديدة خاصية تحويل الريال العُماني إلى تسع من العملات العالمية الأكثر رواجاً من بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، والبات التايلاندي، والروبية الهندية، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي.

 

 

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