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برنامج صيفي لرواد الأعمال الصغار في "الحديثة للتجارة والعلوم"

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:34 م بتوقيت مسقط

برنامج صيفي لرواد الأعمال الصغار في "الحديثة للتجارة والعلوم"

 

مسقط – الرؤية

 

نظَم مركز ريادة الأعمال في الكلية الحديثة للتجارة والعلوم بالتعاون مع الأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجاً صيفياً لرواد الأعمال الصغار في قاعة المؤتمرات بالكلية. واستمتع رواد الأعمال الصغار البالغ عددهم أكثر من 30 مشاركاً، تراوحت أعمارهم بين 7 و15، بالبرنامج الذي استمر خمسة أيام. وكان البرنامج حافلاً بالأحداث التعليمية الممتعة بقيادة مثلى البوسعيدي وقيس البلوشي.

وتميز جدول الدورة بتحديد هدف معين لكل يوم، حيث تناول اليوم الأول الابتكارات الممتعة تحت عنوان " المال لا ينمو على الأشجار". وفيه تعلم المشاركون ريادة الأعمال من خلال الألعاب الذكية التي تساعد على توليد الأفكار.

وفي يوم جديد تم التركيز على تمارين تعزيز القيمة المعنوية للعمل الجماعي لتحسين مهارات التواصل المتميز وليكون لكل عضو منهم دور فعّال. وفي اليوم الثالث استضاف البرنامج ثلاثةً من رواد الأعمال العمانيين منهم قاسم المسكري صاحب محل مملكة الكنافة وماجدة المديلوي صاحبة محل ميم للإكسسوارات ومي السناوي صاحبة ستوديو مرسم أرتسي ليكونوا مصدر إلهام وقدوة للمشاركين. وفي آخر يومين تم إلقاء الضوء على أفكار الرواد الصغار الخاصة للتخطيط لمشاريعهم الخاصة كما قاموا بمحاولة بيعها في حرم الكلية. 

 واختتم البرنامج الصيفي في اليوم الخامس والأخير بإقامة حفل لرواد الأعمال الصغار بحضور أولياء الأمور لمشاركة أطفالهم هذه اللحظات وتم تسليمهم الشهادات. وألقى مدير مركز ريادة الأعمال في الكلية الحديثة ريحان تقي كلمة ثناء تشجيعًا لصغار الرواد.

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