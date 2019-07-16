ورشة عمل لتنمية مهارات موظفي "مسقط للتأمين"

مسقط – الرؤية

نظمت شركة مسقط للتأمين، إحدى شركات التأمين الوطنية الرائدة في سلطنة عُمان، ورشة عمل في مسقط بعنوان "التميز في خدمة العملاء".

واستهدفت ورشة العمل الموظفين العاملين في المكتب الرئيسي لشركة مسقط للتأمين ومختلف فروعها في أنحاء السلطنة. واستقبل المعهد الوطني للتدريب والذي أجرى ورشة العمل وفقاً لإرشادات شركة مسقط للتأمين، بمجموعة متنوعة من الحاضرين شمل أكثر من 100 مشارك متحمس ممن يتعاملون مع العملاء على مختلف المستويات. وتم تجهيز وتطوير المحتوى وتقديمه باللغة العربية.

وأكد فيليب. ك. فيليب، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للتأمين، أهمية ورش العمل التفاعلية في تطوير مهارات الموظفين العمانيين الشباب في شركة مسقط للتأمين.

وتم الإشراف على البرنامج وقيادته من جانب إقبال البلوشي الذي نظم سياق الحوار والمناقشة حول المكافآت الناتجة عن خدمة العملاء الجيدة والآثار السلبية لخدمة العملاء السيئة. وشدد على أهمية التواصل الفعال الذي ينقل الرسالة الصحيحة ويخلق صورة جيدة عن المؤسسة.

وشارك الحاضرون في العديد من الأنشطة وأوراق العمل وجلسات الأسئلة والأجوبة، وتم إعطاؤهم أمثلة حية من واقع العمل، وتم تنظيم الورشة لتمييز أنواع العملاء بشكل أساسي ومظالمهم وكيفية التعامل معهم.

وتهدف شركة مسقط للتأمين بمثل هذه البرامج، إلى وضع معيار في هذه الصناعة من خلال تقديم مثال على كيفية تلبية احتياجات وتوقعات العملاء، وبالتالي تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء والمحافظة عليهم. وسجلت إدارة شركة مسقط للتأمين حضورها على مدار البرنامج لتقديم التوجيهات إلى مقدم البرنامج عند الاقتضاء بالإضافة إلى تحفيز المشاركين.