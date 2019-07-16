الثلاثاء, 16 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"العمانية الهندية للسماد" تدعم مشروع الشعاب الصناعية في صور

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:24 م بتوقيت مسقط

"العمانية الهندية للسماد" تدعم مشروع الشعاب الصناعية في صور

 

صور - الرؤية

وقَّعت وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركة العُمانية الهندية للسماد اتفاقية لدعم المرحلة الثانية لمشروع تصنيع وإنزال وحدات من الشعاب الصناعية في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، ومتابعة نتائج تثبيتها في البيئة البحرية.

وقَّع الاتفاقية عن الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل الوزارة للثروة السمكية، فيما وقّعها عن جانب الشركة إس.جي جدجيري مدير عام الشركة.

ويأتي توقيع الاتفاقية -التى بلغت تكلفتها الإجمالية 90000 ريال عماني- من منطلق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي؛ لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تُعنى بالارتقاء بالخدمات المجتمعية والمشاريع التنموية ذات النفع العام والهادفة لتنمية الإنسان العماني بشكل عام والصياد الحرفي بشكل خاص على امتداد ربوع السلطنة بما يضمن تنمية واستدامة الثروة السمكية بالسلطنة.

ويمثِّل المشروع المرحلة الثانية من مشروع تصنيع وإنزال وحدات من الشعاب الصناعية في ولاية صور؛ حيث تمَّ تنفيذ المرحلة الأولى في العام 2016م، بإنزال 25 وحدة من الشعاب الصناعية والتي وفرت بيئة مناسبة لتواجد كائنات بحرية متنوعة من المحاريات والطحالب والإسفنجيات، وأنواع كثيرة مختلفة من الأسماك؛ وذلك وفق نتائج عمليات المسح والمتابعة والتقييم المنفذة لمدة 24 شهرا من بعد إنزال هذه الوحدات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 فبراير 2016

تتويج "شديد للحديد"والشركة العُمانية الهندية للسماد و"بن سالم الصناعية" بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

المزيد

17 يوليو 2018

"صحار ألمنيوم" و"صلالة للميثانول" و"العمانية الهندية للسماد" يشيدون مركز الأطراف الصناعية

المزيد

29 مارس 2015

وظائف شاغرة بالشركة العمانية الهندية للسماد

المزيد

11 أغسطس 2015

محاضرة توعوية لـ"اتحاد العمال" في "العمانية الهندية للسماد"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

العوفي يفتتح مصنع "فخر البحار للأسماك" في "صناعية صور" بطاقة 1250 طنا

الاقتصاد - محلي

العامري: 9 منشآت فندقية جديدة تدعم القطاع السياحي بظفار

عمان - سياحة عمان

العبري على "صوت الرؤية": التصويت في "الشورى" للكفاءة.. لا القبلية

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

الليلة .. ظاهرة كونية في سماء السلطنة

المحليات - أخبار

بعثة الحج تغادر 28 يوليو.. وإنجاز إجراءات سفر 99.7% من حجاج السلطنة

المحليات - أخبار

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة