"العمانية الهندية للسماد" تدعم مشروع الشعاب الصناعية في صور

صور - الرؤية

وقَّعت وزارة الزراعة والثروة السمكية والشركة العُمانية الهندية للسماد اتفاقية لدعم المرحلة الثانية لمشروع تصنيع وإنزال وحدات من الشعاب الصناعية في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، ومتابعة نتائج تثبيتها في البيئة البحرية.

وقَّع الاتفاقية عن الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل الوزارة للثروة السمكية، فيما وقّعها عن جانب الشركة إس.جي جدجيري مدير عام الشركة.

ويأتي توقيع الاتفاقية -التى بلغت تكلفتها الإجمالية 90000 ريال عماني- من منطلق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي؛ لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تُعنى بالارتقاء بالخدمات المجتمعية والمشاريع التنموية ذات النفع العام والهادفة لتنمية الإنسان العماني بشكل عام والصياد الحرفي بشكل خاص على امتداد ربوع السلطنة بما يضمن تنمية واستدامة الثروة السمكية بالسلطنة.

ويمثِّل المشروع المرحلة الثانية من مشروع تصنيع وإنزال وحدات من الشعاب الصناعية في ولاية صور؛ حيث تمَّ تنفيذ المرحلة الأولى في العام 2016م، بإنزال 25 وحدة من الشعاب الصناعية والتي وفرت بيئة مناسبة لتواجد كائنات بحرية متنوعة من المحاريات والطحالب والإسفنجيات، وأنواع كثيرة مختلفة من الأسماك؛ وذلك وفق نتائج عمليات المسح والمتابعة والتقييم المنفذة لمدة 24 شهرا من بعد إنزال هذه الوحدات.