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أحد مخرجات مختبر الثروة السمكية ضمن برنامج التنويع الاقتصادي

العوفي يفتتح مصنع "فخر البحار للأسماك" في "صناعية صور" بطاقة 1250 طنا

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

العوفي يفتتح مصنع "فخر البحار للأسماك" في "صناعية صور" بطاقة 1250 طنا

 

صور - الرؤية

افتُتِح، أمس، بمدينة صور الصناعية، مصنع فخر البحار للأسماك بولاية صور، تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية.. وحضر حفل الاحتفال سعاده الدكتور سعود بن حمود الحبسي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، وسعادة الشيخ عبدالله بن مستهيل شماس محافظ جنوب الشرقية.

وألقى الشيخ جمعة بن محمد الفارسي رئيس مجلس إدارة فخر البحار، كلمة؛ أشار فيها إلى أنَّ المصنع يعد رافدا اقتصاديا، ويغذي السلطنة بصورة عامة ومحافظة الشرقيه وولاية صور بصورة خاصة، ووفق المعايير الدولية المعمول بها، ويأتي الافتتاح ليكون إضافة جيدة تثري السوق المحلي بالأسماك.

وبعدها، قام معالي الدكتور راعي المناسبة بافتتاح المصنع والتجول به، والتعرف على سير العمل وآلية استخدام الأجهزة في التعامل مع الأسماك بأنواعها المختلفة.

ويُمثِّل مصنع فخر البحار للأسماك إحدى الركائز الاقتصادية في هذا المجال، ويُسهم في توظيف عدد من الشباب العماني، ويتم تصدير الأسماك إلى الأسواق المحلية والخليجية والأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة. ويعدُّ المشروع أحد مخرجات مختبرات قطاع الثروة السمكية لبرنامج التنويع الاقتصادي لقطاع الثروة السمكية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمصنع 1250 طنا، وبقيمة مضافة تصل إلى 3.25 مليون ريال عماني.

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