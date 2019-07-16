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"صلالة" يعتلي عرش الشطرنج

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:07 م بتوقيت مسقط

"صلالة" يعتلي عرش الشطرنج

 

مسقط - الرؤية

حقق نادي صلالة لقبه الثاني في بطولة أندية العموم للشطرنج التي نظمتها اللجنة العمانية للشطرنج، وذلك بعد أن فاز في تسع جولات دون خسارة، وانطلقت البطولة في التاسع من يوليو الحالي واستمرت على مدى 7 أيام بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي بمشاركة 130 لاعبًا مثلوا 26 فريقاً من 25 ناديًا هم السلام، وقريات والمضيبي، وصلالة بفريقين، والمصنعة، السيب، السويق، الخابورة، النصر، بوشر، بهلاء، البشائر، مرباط، الرستاق، أهلي سداب، صحار، نزوى، عُمان، سمائل، عبري، الشباب، مدحاء، وناديي مصيرة والاتحاد الذي يشاركان لأول مرة في أنشطة وبرامج اللجنة العمانية للشطرنج.

وشهدت الطاولة الأولى أقوى مواجهات البطولة، حيث تعادل نادي صلالة (أزرق) المتصدر ونادي مرباط صاحب أعلى تصنيف لاعبين بالبطولة، بواقع 2: 2 نقطة، كذلك سجلت الجولة فوزا مستحقا لصلالة (أبيض) على أقرب منافسيه في النقاط نادي سمائل، حيث حقق الفوز بواقع 3 : 1 نقطة. فيما حقق مجيس الهدف بسهولة بتغلبه على نادي السويق 4: صفر، وشهدت الجولة قبل الأخيرة 4 تعادلات أخرى في طاولات المنتصف بين كل من أندية عبري والفريق الشاب أهلي سداب وكذلك نزوى والبشائر وأيضاً لقاء بهلاء والرستاق وناديي السيب والضيف الجديد في رياضة الشطرنج نادي مصيرة في أولى مشاركاته الرسمية.

ويعكس فوز صلالة باللقب مستوى الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس إدارة النادي للعبة الشطرنج، والذي اتضح من خلال مشاركة فريقين (صلالة أزرق وصلالة أبيض)، ويضم النادي أكبر عدد من اللاعبين المصنفين دولياً في رياضة الشطرنج بالسلطنة.

 

 

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