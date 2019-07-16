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شباب المراغ بطلاً لـ"شجع فريقك" في نادي الشباب

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:01 م بتوقيت مسقط

شباب المراغ بطلاً لـ"شجع فريقك" في نادي الشباب

 

مسقط – الرؤية

رعى محمد بن سليمان اليحمدي مدير دائرة النشاط الرياضي نهائي بطولة شجع فريقك بنادي الشباب بحضور مجلس إدارة النادي ورؤساء الفرق الأهلية وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

وحسم شباب المراغ اللقب لصالحه بالفوز على فريق نجوم الحرادي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليفك الفائز عقدة خسارة النهائي التي لازمته مرتين.

يشار إلى أن المباراة التي شهدها جمهور كبير أقيمت على ملعب فريق النصر التابع لنادي الشباب بولاية وادي المعاول، حيث جاءت المباراة في مجملها متوسطة المستوى، حينما بالغ الطرفان في الحذر لاسيما في الشوط الثاني الذي شهد ندرة في الفرص الحقيقية.

وانتظر يزيد اليحيائي حتى الدقيقة 15 لإحراز الهدف الأول لنجوم الحرادي، ورد شباب المراغ في الدقيقة 12 من الشوط الثاني بإحراز التعادل عن طريق تسديدة عمر الحسني التي شقت طريقها للشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل قبل أن تحسم الأمور من نقطة الترجيح.

وقام راعي الحفل بتكريم حكام المباراة والمعلق أمجد الرواحي والمقدم محمد البلوشي والمحلل إبراهيم المياحي، كما تم تكريم إسحاق التويجري لحصوله على الرخصة التطوعية في المجال الرياضي لبرنامج شجع فريقك.  

وتم تكريم فريق نجوم الحرادي وتكريم فريق شباب المراغ بالكؤوس الذهبية وكأس البطولة، كما قدمت لجنة الحكام هدية تذكارية لرئيس لجنة المسابقات المهندس محمد بن راشد الفليتي، وفي الختام قدمت اللجنة المنظمة للبطولة هدية تذكارية لراعي المباراة.

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