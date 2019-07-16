بطولة "صلالة السياحي" لكرة القدم

محمد العليان

تعتبر بطولة مهرجان صلالة السياحي من أهم الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تحرص إدارة المهرجان على إقامتها في كل عام في الموسم السياحي وركيزة أساسية رياضية ضمن فعاليات المهرجان، وتحظى بمتابعة واهتمام خاص منذ إقامتها في عام 1999م بمشاركة اندية محافظة ظفار الخمسة، ثم مع الأعوام تطورت البطولة بمشاركات متنوعة ومختلفة من أندية السلطنة كبطل الدوري وبطل الكأس وفي بعض الأوقات مشاركة أندية خارجية في فترات قليلة، كما حافظت على أهدافها الثابتة والمعروفة عاماً بعد عام، ولكن من خلال الـ10 سنوات الماضية تراجعت البطولة وفقدت قوتها بإدخال وإشراك فرق ليست تابعة لمنظومة ومظلة اتحاد كرة القدم وغيرمعروفة مما أدى إلى تدني مستوى البطولة عما كانت عليه بالسابق، رغم أن من إيجابيات البطولة أنها تمثل إعدادا مثاليا للأندية وخاصة أندية المحافظة ودعماً لها قبل بداية الموسم الرياضي، وقد أدت البطولة أهدافها وأهمها تفريخ مواهب ولاعبين أصبحوا فيما بعد من النجوم الذين دعموا أنديتهم والمنتخبات الوطنية وأيضاً في الاحتراف الخارجي وكذلك تأهيل كوادر إدارية وتنظيمية وفنية من الشباب قادوا تنظيم البطولات فيما بعد بكل اقتدار، ويعتبر استمرار دعم البطولة جهدا كبيرا من إدارة المهرجان والمحافظة عليها طوال الـ20عامًا، ولكن بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة وتطور السياحة بمُختلف مفاهيمها كصناعة وتسويق وإيرادات وليست مدفوعات أما آن الأوان أن تواكب بطولة كأس مهرجان صلالة السياحي التطور وتصبح صناعة رياضية وتخرج من الروتين والعباءة المحلية إلى خارجية ودولية لتدعم السياحة كحدث سياحي رياضي مهم يُقام كل عام ضمن أجندة المهرجان والبطولة سوف تروج وتسوق نفسها بنفسها مع المهرجان، حيث كل الإمكانيات متوفرة كبنية تحتية من ملاعب وفنادق وطرق ومواصلات بالإضافة إلى الأجواء والطقس الجميل ودرجات الحرارة المنخفضة والطبيعة الخلابة، لذا يجب على القائمين على المهرجان التفكير خارج الصندوق للدعاية والإعلان واستقطاب السياح وأيضًا رفد خزينة المهرجان ودعمها ماليا بإيرادات وليس بالإنفاق عليها، حيث إن البطولة بتسويقها قادرة أن تغطي تكاليفها من كل النواحي عن طريق القنوات الفضائية والدعاية والإعلان والترويج لها، يجب أن تكون النظرة للبطولة على أنها حدث سنوي رياضي يستقطب أندية كبيرة خليجية ذات شهرة وجماهيرية معروفة وما أكثرها، خاصة وأن وقت الموسم السياحي بصفة عامة وإقامة المهرجان مناسب جداً لأن معظم الأندية الخارجية تشد الرحال في هذا الوقت لإقامة معسكراتها في الخارج وفي أوروبا هرباً من الطقس الحار في بلدانهم وهذا يساعد البطولة على استقطاب الأندية لصلالة للمشاركة في البطولة، لذلك يجب وأتمنى أن يجلس ممثلون لوزارة السياحة ووزارة الشؤون الرياضية واتحاد كرة القدم وإدارة المهرجان على طاولة واحدة لتجديد البطولة ودعمها ماليًا لموسمين فقط ثم ستغطي البطولة تكاليفها، فالسياحة أصبحت صناعة، والبطولة تحتاج إلى نقلة نوعية لتصبح حدثا رياضيا سياحيا، فهل إدارة المهرجان قادرة على التطوير والتجديد؟ أتمنى ذلك.