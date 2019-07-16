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وفد إيراني يشيد بجودة منتجات مصانع "فولتامب"

الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:32 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

زَارَ مَعَالي ضيف رضا الرحماني وزير التجارة والمعادن الإيراني، والوفد المرافق له، مصانع مجموعة شركة فولتامب للطاقة بمنطقة الرسيل الصناعية، في إطار زيارته للسلطنة.. وتعدُّ المجموعة من المصانع الرائدة في السلطنة في مجال تصنيع المحولات الكهربائية التي توفر نسبة كبيرة من احتياجات الأسواق في البلاد وتصدر للخارج.

وقام معالي الوزير بجولة في مختلف مرافق مصانع شركة فولتامب لمحولات التوزيع، واستمع لشرح عن تطور مراحل المصانع التي تُسهم في إنتاج محولات كهربائية ذات مواصفات وجودة عالية في السلطنة والمنطقة، والجهود التي بذلت لتطويرها؛ وذلك بهدف الارتقاء بالصناعة العمانية.

وأبدى الوزير إعجابه بالتقنية والأعمال الفنية لإنتاج المحولات بشركة فولتامب، وأشاد بجودة الصناعة العمانية والمواصفات التي تحرص عليها الجهات المختصة، وأثنى معاليه على الجهود المبذولة في عملية التصنيع وتوطينها في السلطنة، وأهمية ذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للأسواق المنتشرة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتطرَّقت المناقشات مع الوفد الإيراني إلى تصدير منتجات مصانع فولتامب في إطار تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

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