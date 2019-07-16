الثلاثاء, 16 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

يوم مفتوح للتعريف بخدمات حاضنتي "الوطني للأعمال" و"ريادة"

الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:31 م بتوقيت مسقط

2.2
2.3
2.4

مسقط - الرؤية

نظَّم المركز الوطني للأعمال -التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)- أمس، في واحة المعرفة مسقط، يوما مفتوحا لحاضنتي المركز و"ريادة"، لتعريف مجتمع ريادة الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة بالخدمات التي يقدمها المركز لرواد ورائدات الأعمال وجذب رواد الأعمال الجُدد للاحتضان بالمركز الوطني للأعمال، والاستفادة من التسهيلات والمزايا المقدمة لهم.

وتمَّ تقديم نبذة عن الخدمات والتسهيلات التي يُوفرها المركز لرواد ورائدات الأعمال داخل السلطنة، وأوضح المسؤولون في المركز أنَّ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) دشنت المركز عام 2013 ليكون منصة رئيسية لتطوير ودعم ريادة الأعمال في السلطنة.

وأوضح المسؤولون أن خدمات المركزي تمتد على 3 مراحل؛ متمثلة في: خدمة ما قبل الاحتضان وتهدف لبث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، إضافة لدعم تخطيط الأعمال. أما خدمات فترة الاحتضان، فتتمثل في تفعيل مخطط المشروع، وفتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج/الخدمة، وصقل الشخصية (غرس الحس التجاري)، إلى جانب صقل الشخصية (غرس الحس التجاري). أما مرحلة تسريع نمو الشركات، فيسعى المركز من خلالها لتطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على  ضمان حصص السوق المحلي.

ويهدفُ المركز الوطني للأعمال إلى دعم المبادرات الابتكارية والإبداعية الفردية والجماعية، وغرس مفهوم الريادة والمبادرة في المجتمع عامة والشباب بشكل خاص، وزيادة فرصة نجاح المشاريع الجديدة، وتوفير بيئة ملائمة لنشأة المشاريع الصغيرة وحمايتها في مراحلها الأولى، وإيجاد جيل جديد من أصحاب وصاحبات الأعمال في قطاعات حيوية مختلفة، ودفع الشركات الناشئة للنمو والنجاح من خلال توفير الدعم المعنوي والإرشادي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 مايو 2018

يوم مفتوح للتعريف بخدمات وبرامج المركز الوطني للأعمال

المزيد

10 أكتوبر 2018

يوم مفتوح للتعريف بخدمات "الوطني للأعمال" و"ريادة" و"الرفد"

المزيد

25 فبراير 2017

"الوطني للأعمال" يحتفل بتخريج 9 مؤسسات صغيرة ومتوسطة في حاضنتي المركز و"ريادة"

المزيد

11 أبريل 2017

يوم مفتوح للتعريف بحاضنات الأعمال في "الوطني للأعمال"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

العبري على "صوت الرؤية": التصويت في "الشورى" للكفاءة.. لا القبلية

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

الليلة .. ظاهرة كونية في سماء السلطنة

المحليات - أخبار

بعثة الحج تغادر 28 يوليو.. وإنجاز إجراءات سفر 99.7% من حجاج السلطنة

المحليات - أخبار

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

"المركزي": ارتفاع ودائع البنوك إلى 22.8 مليار ريال بنهاية مايو.. و"الخاص" ضعف "الحكومي"

الاقتصاد - محلي

باحثة عمانية تشارك في مؤتمر "لينداو العالمية" بألمانيا

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة