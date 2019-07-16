يوم مفتوح للتعريف بخدمات حاضنتي "الوطني للأعمال" و"ريادة"

مسقط - الرؤية

نظَّم المركز الوطني للأعمال -التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)- أمس، في واحة المعرفة مسقط، يوما مفتوحا لحاضنتي المركز و"ريادة"، لتعريف مجتمع ريادة الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة بالخدمات التي يقدمها المركز لرواد ورائدات الأعمال وجذب رواد الأعمال الجُدد للاحتضان بالمركز الوطني للأعمال، والاستفادة من التسهيلات والمزايا المقدمة لهم.

وتمَّ تقديم نبذة عن الخدمات والتسهيلات التي يُوفرها المركز لرواد ورائدات الأعمال داخل السلطنة، وأوضح المسؤولون في المركز أنَّ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) دشنت المركز عام 2013 ليكون منصة رئيسية لتطوير ودعم ريادة الأعمال في السلطنة.

وأوضح المسؤولون أن خدمات المركزي تمتد على 3 مراحل؛ متمثلة في: خدمة ما قبل الاحتضان وتهدف لبث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، إضافة لدعم تخطيط الأعمال. أما خدمات فترة الاحتضان، فتتمثل في تفعيل مخطط المشروع، وفتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج/الخدمة، وصقل الشخصية (غرس الحس التجاري)، إلى جانب صقل الشخصية (غرس الحس التجاري). أما مرحلة تسريع نمو الشركات، فيسعى المركز من خلالها لتطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على ضمان حصص السوق المحلي.

ويهدفُ المركز الوطني للأعمال إلى دعم المبادرات الابتكارية والإبداعية الفردية والجماعية، وغرس مفهوم الريادة والمبادرة في المجتمع عامة والشباب بشكل خاص، وزيادة فرصة نجاح المشاريع الجديدة، وتوفير بيئة ملائمة لنشأة المشاريع الصغيرة وحمايتها في مراحلها الأولى، وإيجاد جيل جديد من أصحاب وصاحبات الأعمال في قطاعات حيوية مختلفة، ودفع الشركات الناشئة للنمو والنجاح من خلال توفير الدعم المعنوي والإرشادي.