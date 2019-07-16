"سوق المال" تبتعث طلاب المالية والمحاسبة للتدريب في هيئات عربية

مسقط - الرؤية

ابتعثتْ الهيئة العامة لسوق المال عددًا من طلاب جامعة السلطان قابوس إلى هيئات التأمين والأوراق المالية في الدول العربية؛ لإتمام مقرر التدريب العملي المعتمد لطلاب الكلية؛ وذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الهيئة العامة لسوق المال وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ بهدف توسيع مدَارك المتدربين بطبيعة عمل أسواق الأوراق المالية وهيئات التأمين وآليات تنظيمها بما يُسهم في تهيئتهم لسوق العمل.

وقال عبدالله بن سالم الربيعي مدير دائرة الإعلام والعلاقات الخارجية: جاءت فكرة الابتعاث للهيئات العربية التي تربطنا بهم مذكرات تفاهم لتفعيل التعاون في عدد من المجالات؛ من بينها: تبادل الخبرات في مجال أسواق الأوراق المالية، وتوفير فرص تدريبية للكوادر الوطنية العمانية تُسهم في إكسابهم المهارات والقدرات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل. وأضاف الربيعي: تمَّ التنسيق مع عدد من الهيئات العربية لاستقبال أبنائنا الطلاب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وقد أبدت الهيئات التعاون وفعليًّا بدأ الطلاب برنامجهم التدريبي؛ حيث يتوزَّع الطلاب المتدربون في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المغرب، وهيئة التأمين الإماراتية، وهيئة الأوراق المالية الأردني، وتستمر فترة الابتعاث لمدة شهر، ونسأل الله لهم التوفيق في برنامجهم العملي، وأن يكونوا سفراء خير كما عهدناهم لهذا البلد المعطاء.