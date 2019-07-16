مؤشر سوق مسقط يخسر 28 نقطة.. وقيم التداول ترتفع 13% إلى 1.930 مليون ريال

الرؤية – مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3758 نقطة تقريبا؛ خاسرا 28 نقطة، بنسبة 0.740 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبا ليصل إلى 3998 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول إلى مليون ريال و930 ألفا بنسبة ارتفاع 13 في المئة، عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة، حيث وصلت خلالها إلى مليون ريال و711 ألفا. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.125 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.29 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 864 ألف ريال وبنسبة 45 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجّلت قيمة بيع غير العمانيين 219 ألف ريال وبنسبة 11 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 645 ألف ريال عماني وبنسبة 33 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6212 نقطة منخفضا 32 نقطة وبنسبة 0.51 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4395 نقطة منخفضا 91 نقطة وبنسبة تغير 2 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1845 نقطة منخفضا 3 نقاط وبنسبة تغير 0.19 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 518 نقطة منخفضا 9 نقاط وبنسبة 2 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 29 شركة، ارتفعت منها شركتان وانخفضت 15 شركة، فيما استقرت أسعار 12 شركة، وتم التداول في 10 ملايين سهم، بعدد 351 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 24 في المئة. وتصدر سهم بنك مسقط قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.408 ريال وبنسبة صعود 0.49 في المئة، فيما حلّ سهم عمان والإمارات القابضة في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.072 ريال وبنسبة تغير 9 في المئة. واعتلى سهم المطاحن العمانية صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 679,721 ألف ريال وبنسبة 35 في المئة. وتصدر سهم بنك نزوى أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت مليوني سهم وبنسبة 22 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين مليون ريال وبنسبة 55 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 117 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة. وبلغ شراء العرب 265 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 482 ألف ريال وبنسبة 25 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين مليوني ريال وبنسبة 89 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 86 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة، وبلغ بيع العرب 9 آلاف ريال وبنسبة 0.49 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 124 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة.