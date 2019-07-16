الثلاثاء, 16 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

تكريم المجيدين بالحرس السلطاني العماني

الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

تكريم المجيدين بالحرس السلطاني العماني

مسقط - الرؤية

احتفلَ الحرسُ السلطانيُّ العماني، أمس، بتكريم عدد من المجيدين من منتسبيه في مختلف الأنشطة والفعاليات للعام 2018م، تحت رعاية اللواء الركن خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني.

وبدأ الحفل -الذي أقيم بقيادة الحرس السلطاني العماني- بآيات عطرة من الذكر الحكيم، وشاهد راعي المناسبة والحضور عرضاً مرئيًّا عن أهم الأنشطة والبرامج التدريبية والفعاليات الرياضية التي أُقيمت خلال العام المنصرم. وفي الختام، وزَّع اللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني -راعي المناسبة- الجوائز التقديرية على المجيدين، نظير جهودهم الفاعلة وإجادتهم في مختلف الفعاليات والمناشط والدورات الداخلية والخارجية للعام 2018م.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط، والضباط، وضباط الصف، والأفراد بالحرس السلطاني العماني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أبريل 2015

تكريم المجيدين بالحرس السلطاني العماني

المزيد

01 يونيو 2016

تكريم عدد من المجيدين بالحرس السلطاني العماني لعام 2015

المزيد

19 مارس 2019

تكريم عدد من المجيدين بسلاح الجو السلطاني العماني

المزيد

18 مايو 2019

تكريم المجيدين بالمسابقة الثقافية لسلاح الجو السلطاني العماني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

العبري على "صوت الرؤية": التصويت في "الشورى" للكفاءة.. لا القبلية

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

الليلة .. ظاهرة كونية في سماء السلطنة

المحليات - أخبار

بعثة الحج تغادر 28 يوليو.. وإنجاز إجراءات سفر 99.7% من حجاج السلطنة

المحليات - أخبار

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

"المركزي": ارتفاع ودائع البنوك إلى 22.8 مليار ريال بنهاية مايو.. و"الخاص" ضعف "الحكومي"

الاقتصاد - محلي

باحثة عمانية تشارك في مؤتمر "لينداو العالمية" بألمانيا

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة