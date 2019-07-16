تكريم المجيدين بالحرس السلطاني العماني

مسقط - الرؤية

احتفلَ الحرسُ السلطانيُّ العماني، أمس، بتكريم عدد من المجيدين من منتسبيه في مختلف الأنشطة والفعاليات للعام 2018م، تحت رعاية اللواء الركن خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني.

وبدأ الحفل -الذي أقيم بقيادة الحرس السلطاني العماني- بآيات عطرة من الذكر الحكيم، وشاهد راعي المناسبة والحضور عرضاً مرئيًّا عن أهم الأنشطة والبرامج التدريبية والفعاليات الرياضية التي أُقيمت خلال العام المنصرم. وفي الختام، وزَّع اللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني -راعي المناسبة- الجوائز التقديرية على المجيدين، نظير جهودهم الفاعلة وإجادتهم في مختلف الفعاليات والمناشط والدورات الداخلية والخارجية للعام 2018م.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط، والضباط، وضباط الصف، والأفراد بالحرس السلطاني العماني.