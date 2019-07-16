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السلطنة تووقع اتفاقيتي قرض مع "العربي للإنماء"

الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

السلطنة تووقع اتفاقيتي قرض مع "العربي للإنماء"

مسقط - العمانية

وقَّعت حكومة السلطنة، أمس، اتفاقيتيْ قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6ر113 مليون ريال عُماني. وتتمثَّل الاتفاقية الأولى -التي تبلغ قيمتها حوالي 38 مليون ريال عماني- في المساهمة في تمويل مشروع تطوير وتحسين الجزء الثاني من الطريق رقم (32) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أي ما يعادل 84 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع والبالغة 45 مليون ريال عماني، وسيُسهم المشروع في تحسين وتطوير خدمات النقل البري داخل المنطقة الاقتصادية؛ كونه سيربط المكونات الرئيسية لمشروع تطوير منطقة الدقم؛ مما سيعمل على انسيابية حركة انتقال البضائع ما بين المشروعات الاستثمارية في المنطقة وباقي محافظات السلطنة، ويبلغ طول هذا الجزء من الطريق 13.8 كليومتر.

أما الاتفاقية الثانية -والتي وُقِّعت بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبنك الإسكان العُماني- فتبلغ قيمتها حوالي 6ر75 مليون ريال عماني، وتهدف لدعم برامج بنك الإسكان لتمويل القروض الإسكانية التي يمنحها للمواطنين العمانيين.

وقَّع الاتفاقيات من جانب حكومة السلطنة معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، فيما وقعها عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي معالي عبداللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، وعن بنك الإسكان العُماني عدنان بن حيدر درويش مدير عام البنك.

حضر توقيع الاتفاقيات سعادة محمد جواد حسن القائم بأعمال وكيل وزارة المالية، ومنذر بن عبدالله المنذري نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان العماني، والدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالوكالة.

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