تخريج دورة جديدة في "الوطنية للمساحة" بـ"الدفاع"

مسقط - العمانية

احتفلتْ الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع بتخريج دورة دبلوم هندسة المساحة ورسم الخرائط (الجيوماتكس) لعدد من منتسبي الجيش السلطاني العماني، والهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع، والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع، وعدد من المشاركين من المؤسسات الحكومية بالدولة، وعدد من خريجي شهادة دبلوم التعليم العام بمعهد العلوم الطبوغرافية التابع للهيئة الوطنية للمساحة، تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، الذي قام بتوزيع الجوائز على الحاصلين على المراكز الأولى، وتسليم الشهادات للخريجين.

وكرم سعادته هيئة التوجيه والتدريب بمعهد العلوم الطبوغرافية، إضافة لتكريم الموظفين المجيدين بالهيئة الوطنية للمساحة، كما قام سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل -راعي الحفل- بجولة في معهد العلوم الطبوغرافية، واطَّلع على ما يحتويه من مرافق تعليمية وتدريبية حديثة، واستمع إلى شرح عمَّا يقدمه المعهد من برامج دراسية وجوانب نظرية وعملية، إضافة للمهام والأعمال التي يضطلع بها المعهد.

واشتملَ برنامج دبلوم هندسة المساحة ورسم الخرائط (الجيوماتكس) -الذي يُعقد لمدة عامين بمعهد العلوم الطبوغرافية- على العديد من المحاضرات النظرية والحلقات التطبيقية في تقنيات رسم وإنتاج الخرائط والمسح الأرضي، وهندسة المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، والمسح التصويري، ونظام الملاحة الفضائي العالمي، وضبط المساحة الرأسي، ونظام المرجع الجغرافي المكاني، والمسح الآلي، والتحليل المكاني، والاستشعار عن بُعد، فضلا عن دراسة مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال.

يُذكر أنَّ الهيئة الوطنية للمساحة تعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن إنتاج وتوفير البيانات الجغرافية المكانية الخاصة بالسلطنة، كما تقوم الهيئة بالإشراف على كافة المسائل المتعلقة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية، إلى جانب تجميع وإدامة الأرشيف الجغرافي للسلطنة.

حضر المناسبة العميد الركن جوي أحمد بن سيف البادي رئيس الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، وعدد من المدعوين، وجمع من هيئة التوجيه والتدريب بالهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع.