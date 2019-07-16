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معسكر تدريبي لكشافة السلطنة المشاركين في المخيم العالمي

الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:00 م بتوقيت مسقط

معسكر تدريبي لكشافة السلطنة المشاركين في المخيم العالمي

مسقط – الرؤية

 

تنظم المديرية العامة للشكافة والمرشدات، يومي الجمعة والسبت المقبلين، التجمع الإعدادي الثاني لوفد كشافة السلطنة المشارك في المخيم الكشفي العالمي الجامبوري الـ ٢٤ والذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 22 يوليو وحتى الثاني من أغسطس القادم، وذلك في مركز التدريب الكشفي بالحيل.

ويتضمّن المعسكر إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والكشفية والتراثية والرياضية التي تحاكي برامج المخيم الكشفي العالمي، والتدريب على العديد من المهارات والمجالات التي تهيئ الكشافة المشاركين بشكل مثالي للمنافسة على تحقيق المراكز المتقدمة في المخيم. 

ويبلغ عدد المشاركين في المخيم الكشفي العالمي حوالي ٤٢ ألف مشارك من ١٦٨ دولة وتشارك السلطنة بوفد مكون من ٢٢ قائدًا وكشافا، ممثلين في ١٣كشافا من مختلف محافظات السلطنة إضافة إلى رئيس الوفد وقائد الوفد و٧ من القيادات الكشفية التي تشارك في فريق الخدمات الدولية، والذي يقدم مجموعة من الخدمات لجميع المشاركين في المخيم سواء خدمات وسائل الاتصال والتواصل أو الخدمات الطبية والخدمات الإعلامية وغيرها من الخدمات.

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