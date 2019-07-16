"البيئة" تدشن برنامجا لتأهيل الخريجين الفنيين

مسقط - الرؤية

دشَّنتْ وزارة البيئة والشؤون المناخية البرنامج الأول لتأهيل الخريجين الفنيين؛ وذلك تحت رعاية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية؛ حيث يأتي البرنامج تحت شعار "معا نحو بيئة نظيفة مستدامة"، ويُنفَّذ بتنظيم من الوزارة، وتشارك في تنفيذ محاوره كذلك شركة تنمية نفط عمان، ومجموعة النفط العمانية، وشركة أوربك، وشركة ميناء صحار.

وألقى محمد بن راشد السنيدي مدير دائرة تنمية الموارد البشرية، كلمة الوزارة؛ جاء فيها: إن الخريجيين هم عماد الحاضر وقوة المستقبل، وهم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء المجتمعات، ومن هذا المنطلق جاء إطلاق هذا البرنامج التدريبي، الذي يشتمل على أربعة محاور؛ هي: إطلاع المتدربين على التشريعات والقوانين البيئية وما يُنظمها من لوائح تنفيذية، ومحور حول آلية تقييم المشاريع البيئية وفقا لدراسات الأثر البيئي وكيفية إعدادها، ومحور التطبيق الميداني العملي، والمحور الأخير تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في قطاع البيئة.

واختتم السنيدي كلمته بالقول: إنَّ الهدف من إطلاق هذا البرنامج هو إعداد جيل الخريجين وتنمية مهاراتهم وصقلها حتى تتواءم قدراتهم ومتطلبات سوق العمل، وكذلك تعزيز الوعي البيئي لديهم. الجدير بالذكر أن البرنامج استقبل 40 خريجا، سيتم تدريبهم بنحو 160 ساعة عمل تدريبية وفق أفضل معايير التأهيل والتدريب.