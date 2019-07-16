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استعراض مستجدات مشروع التحول الرقمي في "التنمية الاجتماعية"

الثلاثاء 16 يوليو 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

استعراض مستجدات مشروع التحول الرقمي في "التنمية الاجتماعية"

مسقط - الرؤية

عقدتْ وزارة التنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسَّعاً مع الشركة المنفذة لمشروع التحول الرقمي للوزارة، برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وبحضور مديري العموم والدوائر المعنية بهذا المشروع ومسؤولي الشركة المنفذة.

واستعرض الاجتماع جملة من النتائج التي خرج بها "فريق التحليل وتطوير الإجراءات"، بعد زيارة استطلاعية ضمن المراحل الأولى للمشروع؛ حيث تمَّ اختيار بعض المديريات، وخلالها عُقِدت لقاءات مع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة لمختلف شرائح المجتمع كنموذج، وحصر وتحديد الفجوات والتحديات من وجهة رأي المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة؛ حيث من المتوقع أن تشمل الخدمات الرقمية بعد انتهاء المشروع بصورته النهائية أكثر من 200 خدمة.

واستعرضَ الاجتماع تلك الفجوات وآلية إيجاد الحلول المناسبة لها؛ من خلال وجود أصحاب القرار من مديري العموم والمعنيين بعد استنتاج ذلك من حلقات العمل المعنية بتوثيق الوضع الحالي وآراء المستفيدين ودراسة المؤشرات والممارسات الرائدة التي تعتمد على إجراء الأبحاث والدراسات لتحديد الممارسات الرائدة دوليًّا في قطاع التنمية الاجتماعية في بعض الدول، وبحث آراء الخبراء المعنيين بمراجعة تلك الفجوات.

وناقشَ الاجتماع كيفية تطبيق تلك البرامج والنظم في المرحلة المستقبلية، مع الوضع في الاعتبارات كل التساؤلات التي يجب أن يُتخذ فيها القرار المناسب، إلى جانب كيفية توصيل المعلومة للمستفيد، وآلية استخدام النظم الجديد في المرحلة المستقبلية.

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