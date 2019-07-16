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بمشاركة 5 منتخبات .. الكشف رسمياً عن موعد بطولة "خليجي 24"

الثلاثاء 16 يوليو 2019 02:45 م بتوقيت مسقط

بمشاركة 5 منتخبات .. الكشف رسمياً عن موعد بطولة "خليجي 24"

الدوحة - الوكالات

تقرر إقامة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ24، في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة ما بين الـ27 من نوفمبر والتاسع من ديسمبر من العام الجاري.

واعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، موعد إقامة "خليجي 24"، في الاجتماع الذي حضره ممثلو السلطنة والكويت والعراق واليمن، إلى جانب الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي والأمين العام المساعد أحمد النعيمي.

وستقام بطولة "خليجي 24" بمشاركة 5 منتخبات بنظام الدوري من دور واحد.

وكان مقرراً أن تستضيف قطر النسخة السابقة من كأس الخليج (خليجي 23)، لكنها تنازلت عن حقها في تنظيم البطولة للكويت، وذلك احتفالاً بقرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) رفع الإيقاف الدولي الذي كان مفروضاً على الكرة الكويتية، في ديسمبر 2017.

وسمح ذلك التوافق بمشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في البطولة الإقليمية، التي عرفت تتويج "الأحمر" العُماني باللقب الخليجي، للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على نظيره الإماراتي بركلات الترجيح.

 

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