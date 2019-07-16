بعثة الحج تغادر 28 يوليو.. وإنجاز إجراءات سفر 99.7% من حجاج السلطنة

قبول 13500 مواطن و500 مقيم من إجمالي 26 ألف متقدم

1820 ريالا تكلفة المسار الجوي و1146 للبري



الرؤية – محمد قنات – أسعد اليعقوبي

أكد الشيخ سلطان بن سعيد الهنائي رئيس بعثة الحج العُمانية جاهزية حجاج السلطنة لأداء شعائر الحج بنسبة بلغت 99,7%، من الحجاج الذين استكملوا كافة إجراءات السفر والاستعداد لأداء الحج هذا العام وذلك من إجمالي عدد حجاج السلطنة البالغ 14 ألف حاج.

وأضاف الهنائي أنَّ البعثة ستُغادر السلطنة يوم الأحد 25 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 28 يوليو 2019، مشيراً إلى أنَّ عدد المُتقدمين للتنافس على فرص الحج لهذا الموسم 26 ألف مواطن ومقيم وتمَّ قبول 13500 مواطن ومواطنة و500 مقيم ومقيمة.

وقال الهنائي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الأوقاف أمس، إن الوزارة وقعت على اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لعام 1440هـ، مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتضمنت ضوابط العمل المشتركة وبنود تنظيم سفر الحجاج وتحديد حصة السلطنة، حيث أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة التزام بعثة الحج العُمانية وحجاج السلطنة بالتعليمات المتفق عليها ولم تسجل أي ملاحظات على أدائهم وتعاونهم في التقيد بالتعليمات المنظمة لشؤون الحج بالمملكة، إلى جانب توقيع بعثة الحج العمانية على محضر تنسيقي أتبعته بتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، تضمنت آليات العمل المشترك في تسهيل وضمان الرعاية والخدمات لحجاج السلطنة بالديار المقدسة ومخيمي منى وعرفات.

وأشار الهنائي إلى أنَّ البعثة اعتمدت قائمة الخدمات الإضافية المُقدمة لحجاج السلطنة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية مع ملحق بتوصيف تفاصيل الخدمات بمخيمي منى وعرفات، كما وقعت البعثة محضر الاجتماع التنسيقي مع المؤسسة الأهلية للأدلاء وذلك لتسهيل خدمات حجاج السلطنة بالمدينة المنورة. كما وقعت عقد اتفاق مع مكتب الوكلاء الموحد الذي تمَّ بموجبه تحديد أجور عوائد الخدمات والنقل التي يجب سدادها عبر شركات الحج الناقلة لحجاج السلطنة.

وعلى المستوى المحلي اتخذت وزارة الأوقاف عددًا من الإجراءات لتسهيل تسجيل الحجاج واستكمال متطلبات سفرهم وفق أولويات شرعية تم اعتمادها تتمثل في إصدار الوزارة النسخة الثالثة من النظام الإلكتروني للحج، والذي تضمن العديد من التحسينات والخدمات الإضافية، وإصدار قرار تشكيل بعثة الحج العمانية لتمثيل السلطنة في إدارة شؤون الحجاج والإشراف المباشر على رعايتهم وتنظيم أدائهم لمناسك الحج بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها والمتفق عليها مع جهات الاختصاص، وتشكل بعثة الحج من وفود متعددة يحقق كل منها مهام ومسؤوليات تثمر في إنجاح موسم الحج وتسهل أداء الحجيج للمشاعر المقدسة، وهي وفد الإفتاء والإرشاد الديني والوفد الإداري والمالي ووفد الإشراف على شركات الحج والوفد الطبي ووفد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووفد شرطة عُمان السلطانية والوفد الإعلامي ووفد الكشافة وتعمل هذه الوفود وفق اختصاصات محددة مع ما يستجد من عمل يُسند إليها، واستكملت البعثة إجراءات سفرها.

وأوضح الهنائي أنَّ أهم المؤشرات لحج هذا الموسم أنَّ الوزارة اعتمدت (85) شركة لنقل الحجاج منها ( 79 شركة لنقل الحجاج العمانيين) و(3 شركات لنقل الحجاج العرب) (و3 شركات لنقل الحجاج غير العرب) ووزعت حصة السلطنة المُعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والبالغة (14000) منهم (13500) حاج عماني، و(250 ) حاجاً عربياً، و(250) من غير العرب، إضافة إلى (700) عنصر من الإداريين والفنيين ومقدمي الخدمات المُختلفة.

وأشار رئيس بعثة الحج إلى أن البعثة رفعت بيانات حجاج السلطنة إلى المسار الإلكتروني للحج بالمملكة العربية السعودية في بداية ذي القعدة بالتكامل الإلكتروني بين النظامين ويتيح المسار الإلكتروني السعودي لشركات الحج إجراء وتوثيق تعاقدات الخدمات بالمدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المُقدسة ويمكن الشركات بعد إتمام تعاقدتها ودفع الرسوم المقررة من إصدار تصاريح الحج وهي المعتبرة في دخول أراضي المملكة عبر المنافذ البرية والجوية، كما أنها المعتبرة في دخول الأراضي المقدسة واستدرك لذا تؤكد بعثة الحج العمانية على شركات الحج ضرورة إنهاء التعاقدات لتتمكن من استخراج تصريح الحج السعودي لجميع الحجاج الملتحقين بها قبل سفرهم إلى الديار المقدسة مع ضرورة التزامها بالمسارات المحددة تفادياً لأية إشكالات قد تترتب على خلاف ذلك وتشيد البعثة بالشركات التي أنجزت تصاريح حجاجها لهذا الموسم.

وأوضح الهنائي أن أهم مؤشرات الحج لهذا الموسم أنَّ شريحة الشباب بين 18-60 سنة تمثل 88،2% من حجاج السلطنة وأن الشريحة العمرية من 30-45 سنة هي الأعلى في نسبة المقبولين لأداء الحج إذ بلغت نسبتهم 44,3%، تليها الفئة العمرية من 45-60 سنة إذ بلغت 36,5% تلتها فئة الأكبر من 60 سنة التي بلغت 11,8% وأخيرًا الشريحة من 18-30 سنة التي بلغت 7,4%.، أما من حيث طريقة السفر فبلغت نسبة المسافرين جواً 65% و35% برًا حيث تصدر المسار الجوي إلى المدينة المنورة النسبة الأكبر بمعدل 48،4% من إجمالي حجاج السلطنة يليه المسار البري إلى المدينة المنورة بنسبة32،6% ثم المسار الجوي إلى مكة المكرمة (جدة) 16 % وأخيرا المسار البري إلى مكة المكرمة بنسبة ضئيلة بلغت 3% فقط، يتوجه منهم 11421 حاجًا إلى المدينة المنورة بنسبة بلغت 85,6%.

أما من حيث نوع استحقاق الحج، فقال الهنائي إنَّ نسبة حجاج الفريضة 87,3% وتوزعت بقية النسبة على حجاج تنفيذ وصية متوفى أو حج التطوع ممن استحقوا بصفتهم محارم لنساء أو حج الإنابة عن العاجز. ومن حيث متوسط التكلفة المالية للحج فقد بلغت 1820ريالا للحج بالمسار الجوي مقارنة بـ 1758,4 ريال عماني خلال العام الماضي، ومبلغ 1146 ريالا عُمانيا للحج عبر المسار البري مُقارنة بـ1143 ريالاً عمانيا خلال العام الماضي. وبلغ إجمالي تعاقدات الحجاج مع شركات الحج أكثر من 22 مليونًا ومائة وستة وستين ألفاً، وأكملت شركات الحج في وقت مبكر كافة التعاقدات لسفر الحجاج وتمَّ استخراج ما يزيد على 5575 تصريحا من النظام الإلكتروني السعودي للحج حتى هذا اليوم.

وأكد الهنائي أنَّ حزمة الخدمات بمخيمي منى وعرفات المُقدمة من المؤسسات المختصة بالمملكة العربية السعودية بحسب التعاقدات معها ستكون ملائمة ومناسبة لمتطلبات أداء حجاج السلطنة للمشاعر في الديار المقدسة حيث اشتملت على تحسينات نوعية في مُختلف الخدمات.

وفي ختام بيانه، استعرض الهنائي جملة من التوصيات الواجب أن يأخذها قاصد حج بيت الله الحرام بعين الاعتبار كي يُؤدي هذا النسك العظيم وهذه الشعيرة الإسلامية الحضارية بروح المسلم الواعي وإدراك المؤمن البصير وخلق المواطن الصالح.