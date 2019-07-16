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السلطنة تستعرض تقرير "التنمية المستدامة 2030" بالأمم المتحدة.. غدا

الثلاثاء 16 يوليو 2019 01:47 م بتوقيت مسقط

السلطنة تستعرض تقرير "التنمية المستدامة 2030" بالأمم المتحدة.. غدا

مسقط - العمانية

تُشارك السلطنة، غدا الخميس، في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك، بوفد يرأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وممثلي الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني؛ تأكيدا على التزام السلطنة بتحقيق خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتتضمَّن المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى استعراض التقرير الوطني الطوعي الأول للسلطنة لأهداف التنمية المستدامة 2030 الذي يعكس بشكل متكامل التقدُّم المحرز الذي حققته السلطنة على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ إذ يتناول الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي اعتمدتها السلطنة لبلوغ تلك الأهداف، ويرصد التحديات والخطط المستقبلية لتحقيقها، ويستعرض الممارسات والمبادرات الحالية التي تُسهم في بلوغ المستهدفات والأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.

وعلى هامش استعراض السلطنة للتقرير، تنظِّم السلطنة المعرض المصاحب لأعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى، وإقامة بعض الفعاليات التي تتناول التعريف بجهود السلطنة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عصر النهضة.

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