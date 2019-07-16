تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في السلطنة .. اليوم

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح نشاط سحب الخريف على محافظة ظفار مع تساقط الرذاذ المتقطع وانتشار الضباب على جبال ظفار كما تتواجد السحب المنخفضة على سواحل بحر العرب وتدفق السحب على أجزاء من صحاري محافظتي الداخلية والظاهرة.

وأضافت أن الطقس غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية من بحر العرب وبحر عمان.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 43 / 34 وفي مدينة صلالة 28 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 45 درجة في عبري وصور وأدناها 15 درجة في جبل شمس.