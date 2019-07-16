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تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

الثلاثاء 16 يوليو 2019 10:34 ص بتوقيت مسقط

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

قدمت شرطة أبوظبي الدعم لنحو 52 معتمراً من سلطنة عمان الشقيقة في طريقهم الى ديارهم من الأراضي المقدسة ، بعد تعرض الحافلة التي تقلهم إلى حادث صدم حواجز حديدية على طريق الشيخ خليفة بن زايد في طريق اتجاههم للسلطنة ، وأدى الحادث الى تعطل الحافلة بدون أي إصابات جسمانية .

 

وأوضح العقيد محمد سالم الشحي مدير إدارة مرور المناطق الخارجية، في مديرية  المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ، أن المديرية وفور تلقي البلاغ ،وفرت المكان المناسب لإستضافتهم وتوفير مستلزماتهم من وجبات غذائية ومشروبات الى حين توفير وسيلة نقل بديله تقلهم الى ديارهم وذلك في اطار ترسيخ نهج العمل الانساني .

المصدر : البيان الإلكتروني

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