الثلاثاء, 16 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

لا شيء

الثلاثاء 16 يوليو 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

لا شيء


سماح الضاهر | سوريا

لا شيءَ يُشبهني
حتى ذلكَ المساءُ الوحيد
المترنحُ بين حروفِ الذاكرة
بظلامهِ الدامس
و صوتهِ المتردد
 في ظلِ احلامي
لا شيءَ يشبهني
حتى ذلكَ الفراغُ
 الذي اغدقني بالحزن
وهذهِ الملامحُ التي
 بدأت تقاربُ السماء
 بهدوئها العفوي
وهذا الصمتُ الصاخب
 بألوانِ الحنين
و شوقهِ الذي لا يشبهُ الشوق
و تلك العيون التي تطاوقُ الغياب
لتبتلعَ ما تبقى من الصبر
في ترنحِ اللحظةِ باللامكان
و زواريب الإنتظار
 مازالت تترقبُ
أملً ما زالَ على البال
في زمنٍ يغتالُ الحقيقة
و يلتهمُ الحلم
كأنهُ بركانٌ اجتاحَ
 شغافَ القلب
ليعلنَ انتهاءَ الحكاية
في بحةٍ مقتولةِ المعالم .

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"المركزي": ارتفاع ودائع البنوك إلى 22.8 مليار ريال بنهاية مايو.. و"الخاص" ضعف "الحكومي"

الاقتصاد - محلي

باحثة عمانية تشارك في مؤتمر "لينداو العالمية" بألمانيا

المحليات - أخبار

مؤشر سوق مسقط يخسر 8 نقاط.. و25% زيادة في إجمالي قيم التداولات

الاقتصاد - محلي

"الشورى صوتك": 30% زيادة في عدد المترشحين.. والنساء ضعف الفترة الثامنة

عمان - الدولة والشورى

شركة عمانية ناشئة تنفذ مبادرة وطنية لرفد سوق العمل بالكفاءات التقنية

الاقتصاد - محلي

سحب ركامية وأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة