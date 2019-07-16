

سماح الضاهر | سوريا

لا شيءَ يُشبهني

حتى ذلكَ المساءُ الوحيد

المترنحُ بين حروفِ الذاكرة

بظلامهِ الدامس

و صوتهِ المتردد

في ظلِ احلامي

لا شيءَ يشبهني

حتى ذلكَ الفراغُ

الذي اغدقني بالحزن

وهذهِ الملامحُ التي

بدأت تقاربُ السماء

بهدوئها العفوي

وهذا الصمتُ الصاخب

بألوانِ الحنين

و شوقهِ الذي لا يشبهُ الشوق

و تلك العيون التي تطاوقُ الغياب

لتبتلعَ ما تبقى من الصبر

في ترنحِ اللحظةِ باللامكان

و زواريب الإنتظار

مازالت تترقبُ

أملً ما زالَ على البال

في زمنٍ يغتالُ الحقيقة

و يلتهمُ الحلم

كأنهُ بركانٌ اجتاحَ

شغافَ القلب

ليعلنَ انتهاءَ الحكاية

في بحةٍ مقتولةِ المعالم .