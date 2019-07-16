التدريب على الخياطة في "غرفة شمال الشرقية"

إبراء - الرؤية

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية ممثلا في لجنة صاحبات الأعمال ورشة عمل بعنوان "تعلم أساسيات الخياطة" بمشاركة أكثر من 40 صاحبة عمل من مختلف ولايات محافظة شمال الشرقية

وقدم ورشة العمل سالم بن عيد المصلحي صاحب مؤسسة الخالدية المتخصصة في الخياطة والتفصيل؛ حيث قدم للمشاركات تدريبات عملية عن أساسيات الخياطة وأدواتها والمكائن المستخدمة في الخياطة وأنواعها، وكيفية استخدامها، وكيفية تسجيل المقاسات بطرق صحيحة ودقيقة وطريقة قص الأقمشة والمنسوجات والتعامل معها لاستخدامها لتفصيل مختلف أنواع الألبسة لمختلف الأعمار كما تعرّفت المشاركات على طرق صيانة مكائن الخياطة والخيوط التي تناسبها، ومميزاتها وطريقة التعامل معها كالأقمشة القطنية والحرير والصوف والكتان وغيرها من الأنواع.

وتستمر ورشة العمل حتى الغد، وتأتي في إطار البرامج والأنشطة التي تعدها لجنة صاحبات الأعمال بفرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية بهدف تشجيع صاحبات الأعمال على تبني إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل الإمكانيات والتسهيلات لنجاح مشاريعهنّ الحرة.