ضبط عمالة وافدة تبيع الأثاث المغشوش في بركاء

بركاء - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء بالتعاون مع مركز شرطة بركاء وادعاء عام بركاء من ضبط كميات كبيرة من الأخشاب القديمة والمستعملة والأثاث المصنوع من هذه الأخشاب، في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في ضبط المخالفين.

وتتلخص الواقعة في ورود معلومات للإدارة تفيد بقيام عمالة وافدة بتخزين وصناعة الأثاث من أخشاب قديمة ومستخدمة بإحدى المزارع المؤجرة بولاية بركاء دون الحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية.

وعلى ضوء هذه المعلومات تم التحرّي ومراقبة المزرعة للتأكد من صحة المعلومات، وعلى الفور قامت الإدارة بمخاطبة ادعاء عام بركاء لأخذ إذن التفتيش منه وتمّت مداهمة المزرعة حيث تمّ ضبط مجموعة من العمالة الوافدة المخالفة وهي تقوم باستخدام الأثاث المستعمل والقديم في صناعة الأثاث مع المضبوطات المكونة من أخشاب مستعملة ومكائن خياطة ومنشار كهربائي يدوي ومكائن هواء وأدوات قص وحفر وغيرها من الأدوات التي تدخل في عملية صناعة الأثاث.

ويعد هذا العمل مخالفاً للمادة (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 الذي ينص على "حظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية"، والمادة (7) الخاصة "بحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها.